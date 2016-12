Financiamiento para investigación, un tema que genera dudas tras la aprobación de reformas a la LOES

La inversión para la investigación en las universidades con convenios internacionales, que funcionan en Ecuador, es uno de los puntos de mayor preocupación tras la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), incluidas en el Proyecto de Ley de Extinción de Universidades y Escuelas Politécnicas.

La mañana de este miércoles 21 de diciembre del 2016, el rector de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Juan Ponce, apuntó que, inicialmente cuando llegó el Proyecto a la Asamblea, en el artículo 24 (punto seis) se indicaba como requisito para que reciban el aporte estatal que debían: “destinar los recursos públicos al otorgamiento de becas totales o parciales y al desarrollo de la investigación, según corresponda”.



Luego, en el Pleno, el martes 13 de diciembre del 2016, se cambió el texto. Y se establece que esos montos deberían cubrir únicamente lo que corresponde a becas totales o parciales. Según el Rector, se borró la palabra investigación. “Con esta nueva regulación todo se gastaría en becas, no en otra cosa. Entonces, no se invertiría en sueldos de profesores o personal administrativo, en gastos normales para el funcionamiento de la universidad, en investigación. Es complicado, no podríamos funcionar”.



Ante eso, en la Flacso se indicó que las reforma a la LOES eliminan todo financiamiento de investigación para las instituciones de educación superior que operan en el Ecuador bajo convenios internacionales.



Ponce aseguró que, en la actualidad, el presupuesto de la Flacso es de USD 20 millones. De esa cantidad, 15,4 corresponden a fondos públicos y el resto a su gestión como centro educativo de posgrado. USD 3 millones anuales se destinan a becas.



Espera que el tema de los fondos para la investigación se incluya en el veto Ejecutivo. “Al no permitirnos usar los fondos públicos en investigación, representaría una reducción en el presupuesto de unos USD 8 millones”.



Ponce manifestó que está en contacto permanente con el Gobierno para buscar un mecanismo con el que se respeten los acuerdos. A su criterio, hay la intención de respetarlos y eso le genera cierta tranquilidad. Pero están alertas.