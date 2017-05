Finaliza la segunda fase de postulación a la Universidad

Este miércoles 3 de mayo del 2017 concluye la segunda fase de asignación de cupos para las universidades e institutos públicos del país. Este es el proceso en línea que siguen desde abril los aspirantes que rindieron la prueba Ser Bachiller, en el ciclo Costa.

La Universidad de Guayaquil es una de las más demandadas. Este centro de estudios cuenta con 5 766 cupos para primer año, en sus 52 carreras. Así lo informó el rector Galo Salcedo, quien detalló que hasta la semana anterior, se cubrió un 20% de los nuevos ingresos, tras la primera postulación.



Algunos jóvenes, como Karla Peña, aún no logran acceder a una carrera en estas dos oportunidades. Ella aplicó para Derecho, Comunicación Social y Odontología. “Saqué 742 puntos en el examen. Ahora me toca esperar la tercera postulación; espero alcanzar un cupo”, contó mientras aguardaba por información en los exteriores de la oficina de Admisión y Nivelación de la U. de Guayaquil.



La tercera fase será del 7 al 9 de mayo. Kenia Basurto espera ansiosa que llegue esa fecha. La joven de 17 años viajó desde Quevedo, en la provincia de Los Ríos, para obtener más información de la nueva postulación. Quiere estudiar Medicina y en la Ser Bachiller alcanzó 860 puntos. “Es el sueño de toda su vida. Y no quiere postular en otra universidad”, dijo Rosario Vera, su madre.



335 307 jóvenes rindieron la prueba Ser Bachiller, que desde este año reemplazó al Examen Nacional de la Educación Superior (ENES). De ese total, 153 839 cursaban el tercero de bachillerato. Medicina, Psicología y Enfermería son las carreras con mayor demanda.



Según cifras del Sistema Nacional de Nivelación de Admisión (SNNA), durante la primera fase de postulaciones, el 87% de aspirantes eligió la oferta de las universidades y politécnicas. El 4% optó por los institutos técnicos y tecnológicos; y un 9% escogió entre ambas alternativas.



Desde este 2017, la asignación de cupos pasó a manos de las universidades y ya no es dirigida por el SNNA, que es parte de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt). No existe un puntaje mínimo para aplicar, pero por el número reducido de cupos ingresan los alumnos con las calificaciones más altas.



Anthony Correa sacó 802 puntos. Él quiere estudiar Ingeniería en Telecomunicaciones, pero también aplicó para Ingeniería en Sistemas y Medicina. Esta mañana acudió a la Universidad de Guayaquil con algunas copias de los resultados de sus dos postulaciones. En todas aparecen los cupos aún disponibles en esas carreras, pero no ha logrado obtener uno.



“No puede ingresar y ya está desesperado. Vamos de un lado para otro, tratando de tener más información, pero todo se ha complicado”, explicó María Vargas, madre de Anthony.



Si bien la U. de Guayaquil tiene más de 5 000 cupos, cada año aplican más de 35 000 jóvenes. Las clases para el primer año en este centro de estudios empezarán el 15 de mayo.