Las Fifth Harmony se separan temporalmente para crecer en solitario

El grupo estadounidense Fifth Harmony anunció hoy (19 de marzo del 2018) que se separa temporalmente para que sus integrantes puedan desarrollar sus carreras en solitario, motivo que llevó a su antigua cantante Camilla Cabello a dejar la agrupación en 2016.

"Después de seis años de trabajo duro, sin parar, también nos dimos cuenta de que para ser auténticos con nosotros mismos y con ustedes, tenemos que tomarnos un tiempo para hacer un paréntesis de Fifth Harmony para dedicarnos a nuestras carreras en solitario", indicó en Twitter la banda.



En su comunicado, Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane y Lauren Jáuregui no establecieron un periodo determinado para retomar la carrera conjunta, aunque indicaron que esperan devolver a la banda lo que aprendan durante este tiempo separadas.



Las integrantes del grupo surgido en 2012 del concurso televisivo 'The X Factor' dijeron estar "emocionadas y agradecidas" de poder tomarse un descanso para aprender y crecer.



A pesar de este anuncio, Fifth Harmony, que actuó este domingo 18 de marzo del 2018 en Orlando como parte de su gira PSA, dijo que mantienen las fechas del tour previstas para este año, entre las que se incluye tres conciertos en mayo próximo en Florida, Puerto Rico e Islandia.



En enero pasado, Camila Cabello, que tras dejar el grupo ha triunfado con su disco debut, 'Camila', aseguró que dejó Fifth Harmony después de que le dijeran que debía decidir entre la banda femenina o sus colaboraciones con artistas como Shawn Mendes y su propia carrera en solitario.



Otras integrantes del grupo iniciaron posteriormente sus carreras en solitario, como Lauren Jáuregui, de origen cubano, que ha colaborado con Steve Aoki en el tema All Night o Dinah Jane, que ha trabajado con Daddy Yankee, RedOne y Montana en el tema Boom Boom.

El mes pasado, Kordei publicó el dúo con Khalid Love lies, mientras que Brooke se unió a Topic para el tema Perfect.