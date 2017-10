La fiebre zombie regresa con la octava temporada de 'The Walking Dead'

Los zombies están a punto de despertar de su letargo con el estreno de la octava temporada de ‘The Walking Dead’. La serie postapocalíptica vuelve a la pantalla este domingo 22 de octubre, con su episodio número 100 y una temporada de 16 capítulos y en las proximidades de las fiestas de Halloween, como para incrementar la expectativa de sus seguidores.

La voz de Negan, uno de los más despiadados villanos de la serie, es la que promete elevar las dosis de acción y terror, en el video promocional de la nueva temporada. Negan lanza esta amenaza en la primera parte del video, donde reaparecen Rick (Andrew Lincoln), Carl (Chandler Riggs), Carol (Melissa McBride), Daryl (Norman Reedus), Maggie (Mauren Cohan), Michone (Danai Gurira) y otros conocidos personajes.



El propio Jeffrey Dean Morgan, que interpreta a Negan, ha insinuado el alto grado de violencia que aguarda en esta temporada en una entrevista para The Daily News. “He tenido tanta sangre falsa sobre mí que no creo que olvide nunca este año”, dijo el actor.



La nueva temporada vuelve al aire en medio de una sangrienta disputa. En el primer episodio titulado ‘Mercy’ (‘Piedad’) Rick y su grupo, se unen al Reino y Hilltop para llevar pelea a Negan y los Salvadores. Al final del video promocional se ve a Rick despertando aparentemente de un coma y con un aspecto bastante envejecido. Una toma que ha llevado a los fans a establecer sus propias teorías sobre un posible homenaje a los inicios de la serie, cuando hace siete años Rick también se despertaba en la cama de un hospital, para descubrir que el mundo que una vez conoció ya no existía más. Otras publicaciones hablan sobre la posibilidad de un final no muy lejano.

Por ahora, Rick ha demostrado ser un hombre duro de doblegar y un auténtico líder, capaz de las acciones más nobles o arriesgadas para proteger a los suyos. En siete temporadas, la audiencia ha seguido los grandes cambios internos y externos de sus personajes principales, pero además la serie evolucionó con la integración de nuevos personajes y ha golpeado a sus fans con la muerte de otros. En siete años ha ganado dos premios Emmy y ha estado nominada a un Golden Globe. Pero además, ha llegado a ser un referente de horror y fantasía en la cultura popular.



El productor Greg Nicotero explicó en una entrevista para el portal Ign, que la serie se arriesgó a un cambio de estructura para esta temporada. En lugar de ir creando pausadamente las condiciones que conducen a los momentos más intensos, la trama tendrá un ritmo más acelerado con recurrentes momentos explosivos.



“Por lo general, no es hasta la segunda mitad de la temporada cuando la cosa despega. Estamos acelerando nuestro ritmo un poco esta temporada en términos de que tal vez algunos de los momentos concluyan un poco antes en vez de que los arrastres durante largos períodos de tiempo. Siempre estamos tratando de mantenerlo fresco y diferente”, dijo



‘The Walking Dead’ sigue extendiendo su universo ficcional, no solo en videojuegos y aplicaciones, ahora incluso con posibilidades de conectarse a ‘Fear the Walking Dead’, en un crossover en el que el nombre de Abraham Ford (Michael Cudlitz) suena como uno de los posibles nexos entre estas dos narrativas.



El estreno de la octava temporada está previsto para el domingo 22 de octubre a las 20:30, en simultáneo con Estados Unidos, por el canal y la plataforma digital de Fox Premium. El lunes estará disponible en el canal Fox a las 23:00.