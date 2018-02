46 festivales de música se comprometen con la igualdad de género

46 festivales de música del mundo se comprometieron el lunes a aumentar la igualdad de género en su programación antes de 2022, en momentos en que la falta de reconocimiento de las mujeres en el sector del entretenimiento es objeto de debate.

“Espero que este sea el comienzo de una industria más equilibrada que traiga beneficios para todos ” , dijo Vanessa Reed, directora de la PRS Foundation, una fundación británica de apoyo a iniciativas musicales, que encabeza la campaña.



Estos 46 festivales, en Europa y Estados Unidos, se comprometen a que sus cabezas de cartel, jurados y comisiones estén formados por al menos el 50% de mujeres.



Ocho festivales ya lo habían hecho anteriormente, entre ellos Iceland Airwaves, Reykjavik Rock and Electro Festival y The Great Escape en Brighton, Reino Unido.



38 nuevos festivales se unieron a la iniciativa. En Francia lo hicieron el Gilles Peterson's Worldwide Festival de Sète y el Midem, un importante evento anual para la industria de la música. También se sumaron el BBC Proms, un festival de verano de música clásica en Londres, y el A2IM, una asociación estadounidense de música independiente en Nueva York.



Los festivales en Canadá están bien representados en esta lista, incluida la Canadian Music Week en Toronto.



Pero la iniciativa de género no incluye muchos de los festivales de música más famosos, que a menudo presentan a hombres como cabezas de cartel.



Coachella, por ejemplo, el festival estadounidense más célebre, tiene una sola mujer, Beyoncé, entre los tres cabezas de cartel en abril. Y ninguna mujer estaba entre los tres principales nombres de Glastonbury en 2017, que se lleva a cabo cada dos años.



La campaña surge en un contexto en el que cada vez se alzan más voces para denunciar el sexismo institucional en la industria del entretenimiento y otros sectores culturales, desde que irrumpió el escándalo de Harvey Weinstein.



Varias mujeres músicas expresaron su indignación después de que Neil Portnow, presidente de la Academia de Grabación estadounidense, que organiza los premios Grammy, dijera que las artistas debían “ dar un paso al frente ” para aumentar su presencia entre los premiados.