Sundance, entre el cambio climático y el 'efecto Trump'

En plena temporada de premios, el foco cinematográfico se traslada por unos días a un pequeño resort de montaña en el estado norteamericano de Utah donde mañana abre el telón el Festival de Sundance, toda una celebración del cine independiente que, este 2017, tendrá un marcado carácter político.

Y es que el certamen fundado por Robert Redford no sólo arranca un día antes de la toma de posesión de Donald Trump, sino que además estrena nueva sección: con 'New Climate', Sundance pretende aportar su granito de arena a la concienciación en la lucha contra el cambio climático, que muchos ven peligrar con el nuevo Gobierno tras los esfuerzos de Barack Obama.



La sección contará con un padrino de lujo, el ex candidato demócrata a la presidencia Al Gore, que presentará el documental 'An Inconvinient Sequel: Truth To Power', secuela del ganador de un Oscar 'An Inconvinient Truth'.



En esta ocasión, además de subrayar la urgencia del problema, apunta lo cerca que estamos de la solución. "Creo que contar historias es la mayor plataforma para conseguir que la gente se preocupe y actúe sobre algunos de los asuntos más urgentes de nuestro tiempo", dijo Redford al anunciar la sección, en la que también se verá el cortometraje mexicano 'The Diver'.



Sin embargo, según subrayó a The New York Times, el festival no quiere señalarse políticamente. "Sería un terrible error", declaró. "Nuestra misión es ayudar a los cineastas que tienen historias que contar".



Con todo, inevitablemente la actualidad política centrará gran parte de esta 33 edición, empezando por una de sus adquisiciones de última hora: el documental 'TRUMPED: Inside the Greatest Political Upset of All Time', además de temas como la guerra en Siria ('Cries From Syria', 'Last Men in Aleppo') o la corrupción policial ('Strong Island'), que se verán hasta el próximo 29 de enero.



Aunque sin duda, quienes más flashes acapararán serán las estrellas que desfilen por la alfombra roja, entre las que se espera desde a Anne Hathaway a Casey Affleck, Kristen Stewart o los latinos Gael García Bernal y Sonia Braga, que formarán parte de distintos jurados.



Affleck protagoniza además uno de los títulos más esperados: 'A Ghost Story', sobre una casa habitada por un espíritu. Además, también están dando que hablar filmes como 'The Yellow Birds', un drama sobre dos soldados en la Guerra de Irak en el que también aparece Jennifer Aniston; 'To the Bone', con Lily Collins como una adolescente que combate la anorexia; la comedia 'Beatriz at Dinner', protagonizada por Salma Hayek, o la metafísica 'The Discovery', con Redford, Rooney Mara y Jason Segel.