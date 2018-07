Un festival reúne en Quito a los fanáticos del K-Pop

LEA TAMBIÉN

La cuarta edición del K-Pop World Festival se realizará este sábado 14 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento es uno de los encuentros más esperados para los clubes de fans de los principales grupos de pop coreano.

Este tipo de música es uno de los más populares entre los jóvenes y adolescentes en el mundo. Las redes sociales y las plataformas virtuales como YouTube ayudaron a la difusión de los contenidos. Los videos, de una alta producción, suman millones de visualizaciones y los canales no dejan de aumentar sus suscripciones.



Sus sonidos en constante evolución - incorporan ritmos como jazz, indie, hip hop, rock y electrónica- aseguran la vigencia del género. También lo hacen los ídolos. Los miembros de las bandas más populares son personas con gran influencia en la cultura popular. Sus fans viven en todos los rincones del mundo.



Este ‘boom’ se convirtió en una de las formas de acercar el mundo a la cultura coreana y viceversa. De hecho, en los recientes acercamientos entre Corea del Norte y Corea del Sur se realizó un concierto con 11 artistas de k-pop en Pyongyang.



En varios países se crearon grupos de fanáticos que compartían el interés por el K-Pop y Ecuador no fue la excepción. El hayllu (ola de popularidad coreana) vive un auge y reflejo de ello es la organización de varios eventos cada año para los amantes de esta cultura.



Los ‘fan clubs’ aprovechan estos escenarios para mostrar sus habilidades de baile. En el K-Pop World Festival encuentran una oportunidad única de conocer de cerca el mundo que los apasiona y crear vínculos entre otros seguidores de sus artistas favoritos.



70 grupos y solistas enviaron sus para una selección preliminar para este año. Tras una revisión por un jurado se escogieron a los finalistas para la semifinal nacional. En total participarán 14 grupos de baile y cuatro cantantes, contó Bit Na Lee, tercera secretaria y agregada cultural de la Embajada de Corea.



Entre ellos estará Vendetta, un grupo de ocho chicas que debutó el año pasado en el evento. Este 2018 dicen llegar con mayor madurez y mejor técnica para su presentación. Ellas son seguidoras de BTS, N List y Súper Junior. También participará la agrupación KBNC, Walkers, Made, K-Beats, The First Class y otros.



El sábado un grupo de jueces evaluará las presentaciones y elegirá a dos ganadores para que participen en la competencia mundial en Corea del Sur en octubre de este año.



En el evento también se mostrarán otros detalles de la cultura surcoreana. Los asistentes tendrán la oportunidad de probarse el traje típico coreano o Hanbok. Habrá pintura de rostros, ‘flashmobs’ y exposiciones de los diferentes clubes. Estas actividades se llevarán a cabo desde las 12:00.



El festival se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura desde las 14:00 hasta las 17:00. Las entradas no tienen costo y se repartirán desde las 10:00 en orden de llegada. El año pasado se agotaron en 30 minutos. Este año esperan contar con la asistencia de 2 000 a 3 000 personas.