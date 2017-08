El festival Lollapalooza Chile tendrá un día más el próximo año

El festival Lollapalooza Chile tendrá un día más en su octava edición, que se celebrará en marzo del 2018 y contará con la participación de decenas de artistas, informaron este 3 de agosto del 2017 sus organizadores.

Lollapalooza, que en anterior edición -de dos jornadas- reunió a 900 000 personas, seguirá celebrándose en el Parque OHiggins de la capital chilena, donde más de 100 artistas, repartidos en siete escenarios, entregarán su mejor música en vivo.



Los últimos años ha superado sus propias marcas y ha hecho historia, al transformarse en el evento musical más multitudinario de Chile y de rápida venta al agotar sus dos primeras etapas de venta en menos de 60 minutos.



Con su trayectoria de siete años, Lollapalooza Chile se ha consolidado como una de las plazas más importantes del circuito de festivales en el mundo.



En sus ediciones previas se han presentado grandes y actuales nombres de la escena como Janes Addiction, Kanye West, The Killers, Fat Boy Slim, Deftones, The Flaming Lips, Foo Fighters, Bj rk, Arctic Monkeys, Pearl Jam, Queens of the Stone Age y The Black Keys.