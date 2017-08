Festival alemán en Wacken: 150 bandas de heavy metal y 'cervezoducto'

La pequeña localidad de Wacken, en el norte de Alemania, ultima los detalles del mayor festival de heavy metal del mundo que abrirá mañana, jueves 3 de agosto del 2017, sus puertas para acoger a 75 000 fans que vibrarán con la música de 150 grupos y saciarán su sed por primera vez con un 'cervezoducto' construido para la ocasión.

Lo que comenzó en 1990 con 800 visitantes en un pequeño terreno a 76 kilómetros al norte de Hamburgo se ha convertido con el tiempo en el mayor espectáculo del mundo de este tipo de música.



Miles de fans se agolpan durante tres días en los alrededores de un pueblo de 1 800 habitantes. De acuerdo con los organizadores, el Wacken Open Air agotó todas sus entradas por decimosegunda vez consecutiva. "Los 75 000 tickets se han vendido en todo el mundo", comentó la portavoz del festival Anna Lorenz.



Junto con Alice Cooper, Status Quo y Marilyn Manson actuarán grupos como Volbeat, Amon Amarth, Kreator, Accept y Megadeth repartidos en ocho escenarios y con unos altavoces que alcanzarán hasta los 120 decibelios poniendo a prueba la resistencia de los tímpanos de los presentes.

La gran novedad de este año será el 'cervezoducto' que se encargará de suministrar cerca de 400 000 litros de cerveza a los sedientos visitantes hasta que termine el festival el sábado. "Así no tenemos que transportar los barriles con pesados camiones", explicó hace un tiempo Holger Hübner, organizador del festival.



De esta manera se protege el suelo y se evita que se queden varados en el barro, agregó. La cerveza forma parte del espectáculo casi al mismo nivel que la música.



De acuerdo con datos de la empresa alemana Statista, en 2011 los fans bebieron un promedio de 5,1 litros de cerveza durante el festival. En comparación, el consumo en el Rock am Ring, el mayor festival de rock de Alemania, es de 3,1 litros por persona.



Conscientes de ello los organizadores decidieron instalar todo un sistema de tuberías hace unos dos meses y medio. No solo servirá para proteger el suelo, sino que también hará que los camareros puedan servir más rápidamente las jarras de esta popular bebida. Podrán tirar hasta seis cervezas en seis segundos.



"Se han instalado tuberías con un diámetro de 35 centímetros a lo largo de siete kilómetros", indicó Hübner sobre el "cervezoducto" que una vez concluya el festival será retirado, pero se mantendrán los canalones para volver a introducir el próximo año los tubos sin necesidad de volver a excavar todo el terreno.