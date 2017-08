La lucha de Fernando Daquilema se plasma en un documental

La historia del primer levantamiento indígena de Chimborazo, liderado por Fernando Daquilema, se cuenta en un documental corto que se presentará en cadena nacional.

El video es parte de una serie de documentales sobre los héroes históricos del país que han permanecido en el anonimato; estos forman parte de un proyecto de la Presidencia de la República, el Ministerio de Cultura y de la Secretaría de Comunicación.



El documental de Daquilema está basado en investigaciones sobre su participación en el levantamiento indígena de 1871. Cuatro actores protagonizan la historia. Según las investigaciones en las que se fundamenta el documental, Daquilema incitó a los trabajadores explotados de las haciendas a levantarse contra sus amos para conseguir un trato más justo. “Contar la historia de Fernando Daquilema y recordarlo como un personaje valiente que luchó contra la injusticia en una época tan complicada, es una reivindicación al pueblo indígena”, dice el director, Fabricio Terán.



En la cinta se incluyen escenas de ficción ambientadas en la época colonial para representar la lucha indígena. Se escogieron locaciones en las comunidades indígenas de Chimborazo, y actores de esas mismas zonas que hablaran el kichwa puruhá.



Mantener el idioma original de los personajes es parte del objetivo principal del proyecto. Sisa Morocho fue escogida para representar a Manuela León, una mujer de la que no se tienen datos certeros, quien supuestamente acompañó a Daquilema en la lucha. “Me siento orgullosa de representar a un personaje tan significativo para el pueblo puruhá”, cuenta la actriz de 28 años.



El vestuario, la utilería y la ambientación en general fueron los retos más grandes para el equipo de Sideartha Producciones. En esos temas no hay mucha información disponible, por lo que se tuvieron que hacer adaptaciones.



Los trajes que utilizaron las mujeres fueron el menor problema, debido a que no hay mucha diferencia entre el atuendo indígena antiguo y el que se utiliza actualmente. Pero la ropa de los varones y de los militares que participan en la cinta fue todo un desafío.



La Brigada Blindada Galápagos de Riobamba fue un aliado. Ellos proporcionaron fusiles antiguos e indumentarias militares, y se sumaron al proyecto los líderes comunitarios y la Alcaldía de Colta.