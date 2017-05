Fármacos en base a marihuana se venden por primera vez en las farmacias chilenas

Dos fármacos elaborados en base a cannabis y recomendados para tratar el dolor crónico comenzaron a venderse este miércoles 10 de mayo del 2017 por primera vez en farmacias chilenas, informó la compañía importadora de este producto.

Después de recibir la autorización del Instituto de Salud Pública (IPS), el laboratorio canadiense Tilray comenzó la venta en farmacias de sus medicamentos T100 y TC100, presentados como una alternativa a distintas patologías cuyos tratamientos convencionales no han sido efectivos, según un comunicado de la importadora Alef Biotechnology.



Con estos productos “se genera la oportunidad de dar acceso en el país a quienes médicamente necesitan nuevas alternativas de calidad ante enfermedades como el dolor crónico”, dijo Roberto Roizman, presidente de esta compañía.



La venta en un primer momento se realizará en dos farmacias de Santiago, además de clínicas y hospitales, bajo receta médica retenida, a un valor estimado de unos 210 000 pesos (unos 310 dólares).



En octubre pasado, el ISP permitió la venta regular de un primer medicamento elaborado con marihuana, el Sativex, utilizado para tratar la esclerosis múltiple y el control de los espasmos musculares asociados.



Con un costo aproximado de 1 500 dólares, el IPS afirmó que cumple con todos los requisitos reglamentarios de calidad, y ha demostrado su seguridad y eficacia en la indicación solicitada, aunque aún no se comercializa en farmacias.



Chile permite el consumo privado de marihuana pero su venta está penada. La normativa vigente, no obstante, deja una libre interpretación de la posibilidad de realizar autocultivos, lo que ha llevado a algunos jueces a validar esta práctica en ciertos casos.



La Fundación Daya lidera una gran plantación de cannabis para uso medicinal en Quinamávida, a 350 km al sur de Santiago, con más de 6.400 plantas de 16 variedades para abastecer a enfermos bajo control médico.



Mientras, el Congreso chileno debate un proyecto de ley que regule el uso y autocultivo de la marihuana.