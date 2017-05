Fans de Star Wars celebran este 4 de mayo su Día Internacional

Este 4 de mayo se celebra un año más del Día Internacional de Star Wars. Millones de fanáticos de la saga, creada por George Lucas, se reúnen alrededor del mundo con sus mejores trajes para recordar los mejores momentos de las películas.

El Día Internacional de Star Wars comenzó a cobrar popularidad desde 2011, aunque una de las primeras alusiones a la fecha data de 1979. De acuerdo a información del diario El País de España, la celebración proviene de una nota de prensa, publicada en el diario London Evening News, por la que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaron a Margaret Thatcher tras su nombramiento como primera ministra, un 4 de mayo de 1979.

En Singapur, seguidores de la saga participan en un festival por el Día Internacional de Star Wars. Foto: AFP

En dicha publicación se podía leer la frase 'May the 4th be with you, Magie. Congratulations' (Que el cuatro te acompañe, Maggie. ¡Felicidades!); un juego de palabras que aludía a una de los lemas más característicos de la franquicia: 'May the Force be with you' (Que la fuerza te acompañe).



Star Wars, una cinta de aventuras espaciales que presentaba el conflicto entre "El Imperio y los Rebeldes" por establecer una nueva orden en la galaxia, se estrenó en 1977. Personajes como Darth Vader, Luke Skywalker, Leia y Han Solo, tuvieron mucha acogida entre el público que se convirtieron en un "fenómeno mundial".



En Twitter, la etiqueta #starwarsday se convirtió este 4 de mayo del 2017 en tendencia. Con memes, fotografías, gifs y más, los seguidores de la saga celebran un año más del Día Internacional de Star Wars.