Fánder Falconí recibe la bienvenida como Ministro de Educación en el colegio Simón Bolívar

Rodeado de un grupo de más de cien estudiantes del Colegio Simón Bolívar, así como del Mejía, en Quito, el nuevo ministro de Educación, Fánder Falconí, empezó sus funciones la mañana de este jueves 25 de mayo del 2017.

Jaime Roca, viceministro de Gestión Educativa, lo acompañó. Además de la rectora del establecimiento anfitrión, Alina Ramírez, en una mesa de autoridades.

Empiezo mi jornada de trabajo en el histórico colegio Simón Bolívar de Quito. Tiene educadores de primera y es un orgullo para nuestro país — Fander Falconí (@fanderfalconi) May 25, 2017



Emily Ramírez, de tercero de bachillerato del Simón Bolívar, dio un saludo de bienvenida a Falconí. Entre otras cosas le dijo que sabe que tomará las mejores decisiones para los jóvenes pues ya lo ha demostrado en otros cargos: titular del Senplades y excanciller.



En el auditorio del Simón Bolívar, en la calle Río de Janeiro, en el centro norte de Quito, le entregaron además el busto del patrono del colegio. En el público había delegados de otros planteles como el Diez de Agosto y padres de familia.



"En mi mente están los recuerdos de lo que fue el pasado de la educación. Recuerdo que no nos pagaban puntualmente y teníamos que fiar en las tiendas. También recuerdo los días de suspensión de clases", dijo Édgar Tamayo, docente del Simón Bolívar. Y repitió frases de Rafael Correa, expresidente: "el pasado no volverá", mencionando al autor.



También dijo que tienen un salario digno aunque no es suficiente. El profesor nombró cambios como la posibilidad de capacitarse en universidades del extranjero que ahora tiene el magisterio.



"Mencionan la frase 'aún hay mucho más por hacer' y les tomo la palabra y le deseo muchos éxitos. Somos un equipo. Nuestra acción es cumplir con un compromiso ético de formar a los estudiantes", manifiesta.



El grupo estudiantil Contratiempo le dedicó algunas canciones al posesionado Ministro.



Falconí, considerado un ideólogo de la revolución ciudadana, aún no interviene.