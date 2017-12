Fans de 'The Walking Dead' piden con firmas la salida del responsable de la serie

Un giro inesperado, que afecta a uno de los personajes que lleva en la serie desde el principio, es el motivo por el que fanáticos de 'The Walking Dead' se han juntado en Internet. Su fin es juntar el suficiente número de firmas para lograr la salida de Scott M. Gimple, responsable del show.

Alerta spoiler: si no ha visto el último capítulo de la primera parte del final de la octava temporada de 'The Walking Dead' no continúe leyendo

Todo parece apuntar a la muerte de Carl Grimes, uno de los personajes principales de la serie 'The Walking Dead' luego de que un caminante lo mordiera. Foto: Facebook/ The Waliking Dead.

Un caminante mordió a Carl Grimes, el hijo de Rick Grimes interpretado por Chandler Riggs. Todo apunta a que será el fin del personaje, de acuerdo con portales especialistas en la serie de ciencia ficción basada en los cómics de Robert Kirkman



Tras la emisión del último capítulo de la serie, los seguidores llevaron su indignación a las redes sociales. Ante ello, Tyler Sigmon, un fanático de 'The Walking Dead' inició una recolección de firmas en el sitio Change.org para pedir a AMC, cadena responsable de la serie en EE.UU., que eche a Gimple de la serie.



Hasta las 10:00 de este 18 de diciembre de 2017, la petición llamada: "AMC TV: Una petición para que Scott Gimple sea despedido de 'The Walking Dead'" sumaba más de 52 270 firmas. De acuerdo con el texto en la página, Gimple "decidió matar a uno de los personajes más esenciales, Carl Grimes, el hijo del personaje principal Rick Grimes"



"Toda la serie había conducido al personaje de Carl a convertirse en el líder que es su padre, y quizá tomar un día su relevo. El actor Chandler Riggs incluso ha pospuesto sus estudios para poder trabajar en la serie después de que Gimple le prometiera que estaría en la serie durante tres años más", indica el texto.



Sin embargo, indica la publicación, Gimple despidió a Riggs dos semanas antes de su cumpleaños número 18. "Gimple no ha dado explicaciones de por qué Carl muere más allá de que es 'la historia' y que no tiene nada que ver con asuntos personales, pero muchos especulan que esto es falso", dice la campaña.

Aún se desconoce exactamente qué sucederá con Carl en la próxima temporada. Sin embargo, el pasado 10 de diciembre de 2017, el actor dijo al medio estadounidense The Hollywood Reporter que su personaje dará un último adiós en febrero de 2018.