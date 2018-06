Fanáticos piden a Thalía que se aleje del botox tras difusión de una imagen

LEA TAMBIÉN

Con intención de compartir con sus fanáticos un tras cámaras del rodaje del videoclip del tema No Me Acuerdo, la cantante mexicana Thalía difundió en su cuenta de Instagram una fotografía. Sin embargo, la imagen se llenó de críticas hacia la intérprete por su rostro.

Thalía publicó la imagen la noche del 7 de junio del 2018. "Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti", dice el texto que acompaña la instantánea. Las palabras son parte de la letra de la canción No Me Acuerdo que Thalía interpreta junto a Natti Natasha y cuyo video oficial se difundió el pasado 1 de junio del 2018 en YouTube.

Video: YouTube, cuenta: Thalía

Los comentarios en la imagen apuntan al rostro de la intérprete. Sus seguidores criticaron un supuesto exceso de bótox que hace que su cara y sus labios se vean extraños. Otros usuarios, en cambio, apuntaron a un exceso de Photoshop.



"Que fea, su cara, su boca, ya no te hagas más cirugías, acepta la realidad... con la cara lavada cómo te verás", "¿Qué le pasó en la cara", "demasiado botox", "que horrible está esta mujer, que pena, toda inflamada luce, qué se hizo" son algunos de los comentarios en la instantánea que acumuló en 18 horas más de 103 600 'me gusta' en la red social.



No es la primera vez que el 'nuevo rostro' de Thalía causa polémica en redes. El pasado 24 de diciembre del 2017 la cantante difundió en Instagram un video que mostraba a la intérprete de Amor a la Mexicana con el rostro hinchado enviando un saludo por Navidad a sus seguidores. En esa ocasión sus seguidores también la criticaron por supuestamente "abusar" del botox. La cantante posteriormente eliminó el clip de la red social.



Una fotografía difundida ese mismo día en la que la cantante aparece junto a su pareja Tommy Mottola y a sus hijos Sabrina y Matthew también se llenó de críticas.

Thalía cumplirá este próximo 26 de agosto del 2018 47 años.