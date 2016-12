Fallece a los 86 años el primer mánager y descubridor de los Beatles

El primer mánager de los Beatles, Allan Williams, falleció a los 86 años, anunciaron este sábado en Facebook los actuales propietarios del club Jacaranda que fundó en Liverpool, en el noroeste de Inglaterra.

“El primer propietario del Jacaranda y el hombre que descubrió a los Beatles, Allan Williams, falleció desgraciadamente a los 86 años”, indicó el establecimiento en las redes sociales.



Los Beatles solían visitar el Jacaranda en sus inicios, y John Lennon y Stuart Sutcliffe, artista y primer bajista de la banda de Liverpool, fueron contratados por Williams para pintar un mural en el club.



El grupo tocó varias veces ahí y fue Williams quien consiguió, en 1960, que los Beatles firmaran su primer contrato importante en la ciudad alemana de Hamburgo, donde dieron más de 280 conciertos.

Entrevista con Allan Williams (en inglés). Video: YouTube. Canal: eliodue.



Los caminos del mánager y el grupo, que se componía entonces de Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Sutcliffe y Pete Best se separaron en 1961, y la banda firmó un contrato con Brian Epstein, quien los condujo a la gloria.



Según la exposición permanente “The Beatles Story”, instalada en Liverpool, Williams “ayudó a construir el grupo hasta convertirlo en lo que conocemos ahora”.



El historiador de los Beatles, Mark Lewisohn, escribió en Twitter: “Sin Allan Williams, no habrían estado en Hamburgo. Y sin Hamburgo, no habría habido Beatles”.