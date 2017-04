Facebook Live se convirtió en una plataforma de exposición de delitos

Dos casos de asesinatos que fueron grabados en video y difundidos en vivo a través de la red social Facebook han generado conmoción entre los internautas y las autoridades de varios países.

El primero fue el caso de Steve Stephens. El pasado 16 de abril de 2017, él asesinó a un adulto mayor en Cleveland (EE.UU) y transmitió el suceso a través de Facebook Live. Tras una intensa búsqueda de las autoridades policiales, el sospechoso se suicidó el 18 de abril del 2017.



Un segundo caso ocurrió en Tailandia el 25 de abril de 2017. Un hombre mató a su hija de 11 mesesy lo transmitió asimismo a través de la red social. El hombre habría peleado días antes con la madre de la menor, según informaron fuentes policiales de ese país. Posterior al hecho, el hombre también se suicidó.



El pasado 26 de abril, la policía canadiense anunció que investiga una brutal golpiza que terminó con la muerte de una joven. El suceso ocurrido en la localidad de Sagkeeng terminó con la muerte de la víctima y las autoridades aseguraron que están revisando dos videos publicados en Facebook que recogen la golpiza.



Zoraya Bohórquez, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Psicología Jurídica y Forense, asegura que para llevar a cabo un análisis de estos casos es necesario comprender que tienen distintas motivaciones. Es decir, no se los puede ver como un solo fenómeno, sino que son casos distintos que convergen en una misma plataforma para su divulgación. “El factor común” de estos casos, asegura Bohórquez, “no es el delito, sino el medio”.



El caso ocurrido en Tailandia tiene que ver con un “caso familiar”. Es decir, la motivación principal del hombre para difundir el asesinato a través de Facebook probablemente habría sido que su esposa viera el video. “Es más dirigido hacia un grupo de personas para que este hecho la afectara a ella y sus cercanos”, asegura Bohórquez.



En el caso de Cleveland, la transmisión habría sido con el motivo de hacerse notar como criminal. Es decir, la transmisión del asesinato del adulto mayor (quien fue una víctima que el sospechoso escogió al azar) se habría originado con el fin de sentirse reconocido por la comunidad.



Bohórquez asegura que este caso responde a una lógica que ha estado presente en asesinos seriales, así como en delitos vinculados al narcotráfico. Esta corresponde a un “juego patológico”, según la especialista, para crear “terror” en la sociedad. Inclusive antes de la aparición de Facebook, algunos criminales utilizaban los medios de comunicación para divulgar sus actos.



Bajo una lógica parecida actúa el grupo extremista Estado Islámico, que se ha vuelto reconocido en los últimos años por la extrema crueldad de sus ejecuciones y la manera en que las divulgan a través de Internet. Estas ejecuciones responden más a una motivación de carácter político, pero coincide en los casos mencionados anteriormente en el factor de “ejercer un mayor poder dentro de la comunidad”.



Christian Espinosa, director de Cobertura Digital, asegura que con el auge de las redes sociales, el perfil de cada persona se ha convertido en un medio de difusión (con distintos intereses en cada caso particular).



Espinosa agrega que “muchas veces la gente quiere culpar a las redes de nuestros problemas, pero a la final las redes sociales son un reflejo de cómo está nuestra sociedad”. Él asegura que, de no existir Facebook, estos crímenes ocurrirían.



El pasado 19 de abril de 2017, durante la conferencia anual de Facebook, la F8, el creador de la red social Marck Zuckerberg rompió el silencio con respecto al caso del asesino de Cleveland. “Tenemos mucho trabajo y seguiremos haciendo todo lo que podemos para prevenir que ocurran tragedias como esta”, aseguró el CEO en aquella ocasión, según recoge CNN en Español.



En un comunicado enviado por los directivos de la red social, la empresa aseguró que revisaría su política para denunciar contenidos, con el fin de agilitar la eliminación de material violento que se publica en la plataforma.

El boletín afirma que el contenido de la transmisión del asesino de Cleveland fue eliminado de la red social 23 minutos después de que los moderadores recibieron la primera denuncia. Sin embargo, reconocieron también que el video estuvo publicado por más de tres horas antes de que alguien lo denunciara.