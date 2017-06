Facebook censura video con desnudo de Modigliani publicado por museo suizo

La red social Facebook censuró un video didáctico y promocional de la Fundación LHermitage de Lausana (Suiza) en el que aparecía la pintura Desnudo recostado del pintor italiano Amedeo Modigliani, confirmó hoy 8 de junio de 2017 a EFE la institución helvética.

Facebook retiró el audiovisual el miércoles 7 de junio por la mañana, cuando el video ya contaba con más de 12 000 visualizaciones, sin explicación alguna, dijo el portavoz de la entidad suiza, Phil Mundwiller.



"No estamos hablando de nudismo, sino de arte", recalcó el representante de la Fundación LHermitage, una de las instituciones de arte más prestigiosas de Suiza.



El video fue subido a Facebook el pasado viernes y forma parte de la promoción de la exposición Obras maestras de la colección de Emil Bührle, que recoge pinturas de los grandes del impresionismo y del postimpresionismo como Monet, Cezanne, Van Gogh, Picasso o Modigliani.



El museo tiene la intención de publicar un total de veinte cápsulas con imágenes detalladas de las pinturas emblemáticas de estos artistas, y el video censurado era la séptima de esas grabaciones cortas.



En el audiovisual, la institución suiza hace un repaso de la historia de la pintura que retrata a una mujer desvestida y estirada.



"Una mujer tumbada, que nos mira. Está desnuda, sostiene los brazos detrás de la cabeza. Su cara es como una máscara. Su piel irradia luz", enuncia el video, que todos los internautas pueden visualizar en la plataforma YouTube.



En un minuto, el audiovisual explica que la pintura de Modigliani forma parte de una treintena de desnudos que el artista pintó a partir de 1916 y que causaron un gran escándalo, tanto que incluso fue necesaria una intervención policial en la primera exposición pública de las obras.



Esta no es la primera vez que la red social creada por Mark Zuckerberg censura un video con contenido artístico alegando que incumple su estricta política contra el nudismo: el famoso desnudo El origen del mundo de Gustave Courbert ya fue eliminado de la red social por el mismo motivo.



A raíz de ese evento, Facebook modificó sus protocolos y decidió aceptar los desnudos femeninos siempre que estuvieran enmarcados en un contexto artístico, razón por la cual la publicación de LHermitage "no incumple los requisitos de la compañía", dijo su portavoz.



"Estamos seguros de que ha sido un error técnico, de los algoritmos (que usa Facebook), ya que el video cumple con los requisitos y protocolos sobre nudismo de esta empresa", concretó Mundwiller.

Agregó que la institución espera recibir una rectificación por parte de Facebook y que le permita volver a publicar el audiovisual y así promocionar su exposición