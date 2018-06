Locales y asociaciones proyectarán los partidos del mundial en este fin de semana del Día del Padre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 viene cargada de partidos para este sábado 16 y domingo 17 de junio. Y extranjeros y aficionados al deporte que residen en Quito y cuyas selecciones preferidas están participando del campeonato podrán reunirse en diversos puntos de la ciudad para disfrutar de la fiesta del fútbol. Estos son algunos de los locales donde se podrán ver los encuentros.

La Alianza Francesa de Quito abrirá sus puertas a las 05:00 de este sábado 16 de junio del 2018 para que los asistentes puedan disfrutar en su auditorio del partido inaugural de Francia en la Copa del mundo. El equipo europeo se enfrentará a Australia y la proyección del partido es gratuita.



Para el domingo 17 de junio está previsto el cotejo entre Alemania y México a las 10:00. Por ello, Páramo Biergarten abrirá sus puertas desde las 10:00 en ese día. Este adelanto en las horas normales de trabajo del local también está pensado en la celebración del Día del Padre. Quienes acudan a Páramo Biergarten podrán disfrutar de combos de desayuno mientras miran el partido. A esto se suma la oferta gastronómica regular de este local.



En la Sala Goethe de la Casa Humboldt también se proyectará el partido Alemania México el 17 de junio de 2018. El evento, de entrada libre, cuenta con el apoyo de la Embajada Alemana en Ecuador y en él se podrá encontrar una variada oferta de comida, postres y cervezas alemanas. Durante el medio tiempo y al final del partido se sortearán premios.



El restaurante griego Gyros (Guangüiltagua a 20 metros de la entrada al Parque metropolitano) decidió ampliar su horario de atención para proyectar el cotejo entre Perú y Dinamarca. programado para las 11:00. La propuesta gastronómica despliega una amplia carta de 'gyros' y cerveza.



La fiebre mundialista se vive a diario en el restaurante Rodizio Botafogo (Whymper y Orellana). Música en vivo, garotas y la sazón brasileña condensada en un buen churrasco es la propuesta del centro gastronómico brasileño para vivir de cerca el cotejo entre Brasil y Suiza, que se inicia a las 13:00 de este domingo, 17 de junio del 2018.



En la parrilla del Rodizio Botafogo también se cocina platos como la icaña, cadera, bife, cuadril, lomo fino, costilla, pernil de cerdo, ubre y morrillo para satisfacer los gustos sibaritas de la capital. Además, el salón se viste de fiesta para celebrar por partida doble por el Día del Padre.



El encuentro también será transmitido en las instalaciones del Instituto Braseleiro-Equatoriano de Cultura (Francisco Robles y Leonidas Plaza), que alistó un cartel mundialista denominado 'El mundo del balón', que proyectará todos los partidos de la selección 'verde-amarela'. Ahí se registrará la participación brasiñela en el Mundial Rusia 2018.



EL COMERCIO se puso en contacto con la Embajada de Argentina en Ecuador. La oficina aseguró que para este primer partido contra Islandia, todavía no se tiene previsto organizar un evento oficial con la comunidad argentina residente en Quito.



También contactó a la Asociación de Residentes Argentinos en Ecuador (Adra), que normalmente proyecta los partidos desde sus instalaciones, pero informaron a este diario que no se llevaría a cabo en esta ocasión.



Otro punto de encuentro suele ser el restaurante La Casa de Bottero, pero desde este local aseguraron que el partido será muy temprano, por lo cual no resultará posible proyectarlo. Sin embargo, puntualizaron que para el resto de partidos de Argentina en primera fase, el local sí estará disponible.