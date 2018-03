Una extraña planta tropical, redescubierta después de 150 años

Una planta, registrada por primera y última vez hace 152 años, ha sido redescubierta en Borneo por investigadores de de la República Checa. Se trata de un micoheterótrofo llamado Thismia neptunis.

T. neptunis fue descubierta por primera vez en 1866 por el botánico Odoardo Beccari. Dibujó imágenes de ella en su cuaderno. La planta no fue vista por otros investigadores hasta que el equipo de Crop Research Institute y la Universidad Palack, ambos de la República Checa, se encontró con ella el año pasado (2017), y tomó lo que se cree que son las únicas imágenes de su captura.



La planta, informa el equipo en Phytotaxa, es pequeña, con una flor de solo 9 centímetros de ancho. Crece en la tierra húmeda a lo largo de un río en una selva tropical en el Macizo de Matang, Borneo. También es un miembro de la familia micoheterótrofica, lo que significa que no es capaz de producir fotosíntesis, sino que sobrevive como un parásito.



No tiene hojas, pero su flor es única, tiene forma de bulbo con tres apéndices que parecen antenas que se elevan en el aire. El bulbo se describe como de color pálido con rayas rojas y una abertura en la parte superior.



El bulbo está suspendida sobre un vástago liso y blanquecino. Las características de la planta son similares a otras en el género Thismia, que colectivamente recibieron el nombre no oficial de linternas de hadas.



El equipo informa que encontraron moscas muertas dentro de una de las plantas, lo que sugiere un medio para la polinización. También notaron que Beccari hizo un trabajo notablemente bueno al capturar el aspecto de la planta en sus dibujos.



Investigaciones anteriores sobre otros micoheterótrofos han demostrado que son plantas tropicales con más estructura subterránea que la anterior, la flor es, por supuesto, utilizada como un medio de reproducción.



Sobreviven al absorber los fluidos de los hongos subterráneos y, por lo general, solo florecen durante algunas semanas a la vez en el transcurso de un año. Sin embargo, no siempre florecen, lo que sugiere que el hallazgo del equipo checo fue bastante afortunado.