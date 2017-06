Expresidente de Chile lanza campaña para dar a conocer responsabilidades de EE.UU. en el cambio climático

El expresidente de Chile Ricardo Lagos lanzó hoy (6 de junio de 2017) la campaña Operación Verdad frente a Donald Trump, con la que pretende evitar la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y "dar a conocer al mundo" las responsabilidades históricas de ese país en el cambio climático.

En una entrevista con EFE, Lagos adelantó que con esta campaña, a la que espera que se sumen "todos los sectores", busca la "concienciación colectiva" del problema del cambio climático y disuadir al Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, de abandonar un acuerdo "tan importante".



El jefe del Ejecutivo estadounidense aseguró el pasado 1 de junio que el Acuerdo de París (2015) sobre el cambio climático es "un ejemplo de un trato que es desventajoso para Estados Unidos" y anunció la salida del país de dicho acuerdo internacional.



Decisión que Lagos calificó hoy (6 de junio de 2017) de "brutal" y sostuvo que no podría hacerse efectiva hasta 2020, según lo establecido en los estatutos del acuerdo, adoptado por casi 200 países en 2015.



Por ello, con esta iniciativa aspira a "difundir por todos los medios" la gravedad del asunto y hacer un llamamiento al mundo para que "tome conciencia de lo que está ocurriendo" y apoye esta campaña.



El político chileno, que dirigió su país de 2000 a 2006, apuntó que cree que se trata de una operación "viable" y que "puede tomar mucha fuerza" en foros tanto a nivel nacional como internacional.



Lagos planteó la necesidad de trabajar con "gobernadores, miembros de la comunidad empresarial y alcaldes" que dentro de EE.UU. están en contra de la salida planteada por Trump.



"Lo que han planteado las nuevas autoridades del Gobierno americano supone un desafío para todos", manifestó el expresidente de Chile, al tiempo que denunció que "no es posible aceptar que se pretenda desconocer a estas alturas del avance científico la existencia del cambio climático".



Por ello, afirmó que es "el momento de decir basta" y de "exigir el cumplimiento del acuerdo por parte de los países que se comprometieron".



Lagos, que fue enviado especial del secretario general de la ONU para el cambio climático, rememoró lo "costoso" que fue llegar a dicho acuerdo y lo "grave" que sería que "algo que costó tanto unir se deshiciera porque el responsable histórico principal se ha retirado".



El exmandatario explicó que EE.UU. es el "responsable histórico principal" del cambio climático porque de todos los gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera -que permanecen en ella durante más de cien años- un 30 % provienen de ese país.



"No puede ser que el país que produce la mayor cantidad de gases efecto invernadero sea precisamente el que dice no creer en el cambio climático, algo que está probado científicamente", alegó.



Además, Lagos recordó que el antecesor de Trump en la Casa Blanca, Barack Obama, calificó la firma del Acuerdo de París como "un momento decisivo para el planeta".



En esa misma línea, el chileno apuntó que la "importancia" del acuerdo radica en que "establece, de una manera vinculante, los planteamientos que los propios países firmantes hicieron para reducir las emisiones".



"Nadie fue obligado a hacer una declaración con determinados números pero, una vez que la hicieron, esos números deben cumplirse", afirmó Lagos..



Lagos temió el "efecto llamada" que la salida de EE.UU. podría provocar en otros países más pequeños con una responsabilidad menor sobre el cambio climático.



"Si Estados Unidos se saliera, siendo uno de los principales emisores del mundo, la tentación de otros países más pequeños de hacer lo mismo podría aumentar", lamentó.

Lagos, que hoy participó en Londres en una charla sobre la cobertura universal de la salud celebrada en la Chatham House, advirtió de que "si el calentamiento global continúa, llegará un momento en el que la vida humana, tal y como hoy la conocemos, no será viable y eso es algo contra lo que tiene que luchar nuestra generación".