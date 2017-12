¿Qué quieren los niños en Navidad? Un experimento social entre niños en aldeas y niños que viven con su familia

"¿Qué quieres esta Navidad?", fue la pregunta que se le realizó a niños con realidades opuestas en Ecuador: unos viven bajo el cuidado de sus padres y otros, en un programa de acogimiento.

Este experimento social forma parte de la campaña Ni Un Niño Solo, de Aldeas Infantiles SOS Ecuador. En los primeros instantes del video, se les preguntó a cuatro niños que gozan de un núcleo familiar: "¿Qué quieres esta Navidad? Las respuestas variaron desde una muñeca hasta zapatos de fútbol, consolas de videojuego, disfraces o bicicletas.



Luego, estos niños escucharon las respuestas de otros pequeños que no están bajo el cuidado de sus padres. Sus deseos se alejan de lo material. "Esta Navidad no quiero estar solo... Los extraño mucho, me hacen falta sus abrazos", dice uno. "Esta Navidad quisiera volver a jugar con mi hermano... Quisiera estar todo este tiempo de Navidad con mi familia", dice otra niña.



Después de que los menores vieran los videos se les consultó: " ¿Qué te causó ver estos videos ? Pena y tristeza fueron las emociones que los niños describieron.



Entonces, nuevamente se les consultó: ¿Qué es lo que quisieran esta Navidad? Sus respuestas cambiaron. "Quiero pasar con mis papás", "que (los niños) no estén tan tristes".



Al final del ejercicio, una de las niñas de solo 5 años expresó que su deseo es "que nunca me abandonen mis papis".

Video: cortesía Aldeas Infantiles SOS Ecuador



De acuerdo con un comunicado emitido por Aldeas Infantiles SOS Ecuador, el fin del experimento social era "invitar a la reflexión y a la acción para que como sociedad construyamos comunidades protectoras para que los niños y niñas ejerzan su derecho a vivir en familia y reciban cuidado y protección".

Según la organización, en el país, más del 7% de niños, niñas y adolescentes de entre 1 y 17 años no viven con su padre o madre biológica. Datos del Estado de Situación y Análisis del ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolecentes en el Ecuador, más de 2 520 miembros de esta población viven en centros de acogida.