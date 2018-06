Exnovia de XxxTentacion habló sobre los maltratos que sufrió en la relación

LEA TAMBIÉN

El rapero estadounidense de 20 años XXXTentacion, cuyo verdadero nombre era Jahseh Onfroy, fue asesinado en Deerfield Beach, al norte de Miami, en la tarde del lunes 19 de junio del 2018.

De acuerdo con los primeros informes, Onfroy salía de una tienda de motocicletas y al entrar a su vehículo, una persona se le acercó y le disparó a quemarropa. Inmediatamente fue llevado al hospital por las unidades de emergencia, pero murió en el centro médico.



El músico esperaba un juicio por violencia doméstica contra su novia embarazada, Geneva Ayala. Enfrentaba cargos, además, por detención ilegal y agresión agravada.



Ayala detalló que comenzó a salir con XXX en noviembre de 2014. La relación comenzó a ir de un episodio violento a otro. En declaraciones al diario Miami New Times contó que Onfroy la había amenazado con atacarla con un tenedor y un cepillo de barbacoa de alambre. "Me dijo que escogiera entre los dos, porque iba a poner uno de ellos en mi vagina", explicó a los fiscales en una declaración recogida por el periódico de Florida.



Aterrorizada por abandonar la relación, se quedó y alegó que fue atacada violentamente "cada tres o cuatro días" por el rapero. "Me golpeó, me estranguló, me rompió colgadores de ropa en las piernas, me amenazó con cortarme el pelo o cortarme la lengua, me ponía cuchillos o tijeras en mi cara, me puso la cabeza bajo el agua".



La violencia, presuntamente, continuó después de que Ayala descubriera que estaba embarazada, en octubre de 2016. En su testimonio indicó que el rapero se enojó inesperadamente una mañana: "Me dijo: 'Tienes que decirme la verdad en este momento o te mataré a ti y a este (niño)'".



En su declaración oficial, ella afirma que XXX la golpeó y la estranguló. Después del ataque, XXX se llevó el teléfono y la dejó en la parte trasera de la casa durante dos días, antes de que pudiera escapar y ponerse en contacto con la policía.



La policía de Sweetwater arrestó a XXX y luego lo acusó de agresión agravada contra una víctima embarazada y de detención ilegal. Se declaró no culpable.



Luego del ataque, Ayala fue atendida en un hospital de Florida y descubrió que su ojo había sufrido una fractura y que estaba dañando su nervio óptico.

El procedimiento para la fractura, combinado con las otras lesiones corporales que sufrió, le costó un estimado de USD 20 000. Para poder pagar la operación, Ayala comenzó una página de GoFundMe para recaudar dinero .