La ex mánager de Mariah Carey acusó a la artista de acoso sexual

Tras la escandalosa separación laboral, la ex mánager de Mariah Carey, Stella Stolper, presentará una demanda contra la artista por acoso sexual y violación a los derechos civiles.

Según el portal TMZ, la ex representante alegará en su presentación judicial que Carey siempre estaba desnuda frente a ella. El medio informa que fuentes agregaron que Stopler también sostiene que la cantante ha realizado 'cosas sexuales' en su presencia.



La mujer, quien durante años manejó la carrera de la artista y la protegió durante numerosas crisis, ahora argumenta que la intérprete no le pagó el dinero que le debía.

Según los documentos presentados, la ex mánager reclama "una importante suma de dinero" —no circuló el monto exacto— y demanda a Carey por violación de la Ley de Derechos Civiles de los Estados Unidos, precisamente por una violación de la Ley de Empleo Justo y Vivienda.

Por su parte, la ex representante también asegura que la artista tiene un problema de abuso de sustancias y que no trata su problema de bipolaridad.



Stolper empezó a trabajar con la diva en el año 2013 y se convirtió en su mano derecha hasta aproximadamente un año atrás, cuando la cantante hizo un despido masivo de su personal, ya que, según ella, no cumplían con lo que era mejor para ella.