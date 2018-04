¿Existió en la Tierra una civilización no humana extinta hace millones de años?

LEA TAMBIÉN

Los Silurians son una raza de humanoides científicamente avanzados —con aspecto de reptil— que precedieron al hombre al frente de la Tierra. Son una especie de ficción, claro. Una de las tantas que aparecieron en 'Doctor Who', la icónica serie de ciencia ficción de los 70.

Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales, de la NASA, y el astrofísico Adam Frank, de la Universidad de Rochester, se han inspirado en ellos para bosquejar una inquietante teoría. 'La hipótesis Silurian' postula la posibilidad de que, hace millones de años, haya existido en la Tierra una civilización no humana, capaz de transformar el mundo al punto de provocar un cambio climático comparable —mayor, de hecho— al causado por la humanidad en la era industrial.



La teoría no es caprichosa. Los científicos se basan en el estudio de un fenómeno conocido como Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno, un brusco cambio climático que marcó el fin del Paleoceno y el inicio del Eoceno, hace 56 millones de años.



¿Estos eventos son indicativos de que hubo una civilización industrial no humana?



En ese período histórico, la temperatura promedio de la Tierra era 15 grados superior a la actual. Prácticamente no había hielo en toda la superficie terrestre y el clima en los polos era casi tropical.



Lo curioso es que hay estudios que demuestran que hubo en los siglos anteriores una impactante subida de las emisiones de carbono, comparable a la que se esperaría en el Antropoceno, la era geológica que sucedería a la actual, el Holoceno, debido al impacto global de la actividad humana sobre el medio ambiente.



"¿Estos eventos son indicativos de que hubo una civilización industrial no humana?", se pregunta Frank en un artículo publicado esta semana en The Atlantic. "Casi seguro que no", responde el autor.



La principal razón del escepticismo es que, si bien ese aumento de las emisiones de carbono en el Paleoceno podría haberse debido a la quema de carbón fósil, como ocurre actualmente, hay diferencias sustanciales en cuanto a los tiempos. Lo que en el pasado se habría producido a lo largo de cientos de miles de años, ahora se desencadenó en un siglo.



De todos modos, los científicos llaman la atención sobre un punto. Si en verdad hubiera existido esa civilización extinta, sería perfectamente posible que no se haya registrado rastro alguno. Esto porque la mayoría de los fósiles que se encuentran datan de miles, o de cientos de miles de años, no de millones.



Sería perfectamente posible que los restos de las hipotéticas fábricas y edificaciones de esa era sean sólo polvo en la actualidad. "Sería fácil perderse una civilización industrial que vivió sólo 100 000 años, que habría sido 500 veces más de lo que lleva nuestra civilización industrial", sostiene Frank.



"Tal vez se necesiten métodos de detección nuevos y dedicados para encontrar evidencias de un evento tan corto en sedimentos antiguos. En otras palabras, si no estás buscando explícitamente eso, puede que no lo encuentres. Ese reconocimiento es, quizás, la conclusión más concreta de nuestro estudio".

En una época en la que la humanidad está afectando tanto la sustentabilidad del planeta con su accionar, no parece una mala idea pensar en que podría terminar extinguiéndose producto del cambio climático. Y en que existe la posibilidad de que eso le haya ocurrido ya a otra civilización.