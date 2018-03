Exesposa de Gary Oldman acusa a la Academia de premiar a maltratadores

La ex mujer de Gary Oldman Donya Fiorentino acusó a la Academia de Hollywood de premiar con el Oscar a dos maltratadores: el que fuera su marido y la antigua estrella de la NBA Kobe Bryant, según informa el portal de noticias TMZ.

"Enhorabuena, Gary, y enhorabuena a la Academia por premiar no a uno, sino a dos maltratadores con el Oscar. Pensé que habíamos evolucionado. ¿Qué pasó con el movimiento #MeToo?", dijo citada por la publicación.



Fiorentino fue la tercera mujer de Oldman, que en la noche del domingo 4 de marzo del 2018 se alzó con el Oscar al Mejor Actor por encarnar a Winston Churchill en el drama 'Darkest Hour'.

Video: YouTube, cuenta: Universal Pictures UK



En 2001, la mujer acusó al actor de haber abusado física y emocionalmente de ella durante sus cuatro años de matrimonio. No obstante, la denuncia no prosperó.



En cuanto al exjugador de Los Angeles Lakers, premiado por el cortometraje animado 'Dear Basketball', en 2003 fue acusado de violar a una mujer. Bryant fue procesado, pero el juicio no se celebró porque la víctima decidió a última hora no testificar.

Según informaron los medios entonces, ambos acordaron una compensación económica, aunque él negó haber pagado