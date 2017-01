Seis eventos ‘friki’, confirmados en 2017

Los fanáticos de la cultura otaku, el anime, los cómics, el cosplay y los superhéroes podrán disfrutar de una agenda variada para este 2017, con diversas convenciones ‘friki’ y ‘gamer’. El primer evento del año de este estilo fue el Oakeri, el pasado 7 de enero, con una edición dedicada a los youtubers.

El próximo 4 de febrero se celebrará el Inuyasha Bloddy Fest en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito, desde las 10:30. Este encuentro tendrá su segunda edición y contará con la participación de bandas que interpretarán canciones anime, concursos cosplay, venta de accesorios y exhibición de figuras de acción. La preventa cuesta USD 8 y el día del encuentro la entrada se venderá por USD 10.



En marzo se llevará a cabo uno de los eventos otaku más importantes del país: el Ichiban Fest, que cumple su octava edición. El organizador de este encuentro, Oswaldo Araujo, confirmó la presencia de una exposición de ‘Assassin’s Creed’ y un duelo del videojuego ‘Super Smash Bros’ contra el multicampeón nacional.



“También tendremos un invitado internacional, pero eso será una sorpresa”, dijo el encargado de Ichuiban que, cada año, cuenta con la participación de algún actor de doblaje. El evento se llevará a cabo del 22 al 26 de agosto en el Centro Cultural de la Universidad Católica.



El Super Fan-Fest, que el año pasado presentó en Cumbayá a los actores de doblaje que dan vida a los personajes del famoso anime ‘Dragon Ball’, este año se trasladará a Guayaquil. La organización confirmó que se celebrará del 14 al 16 de abril en el Centro de Convenciones de esa ciudad.



Aunque todavía no se han dado detalles de las actividades y de los costos, Super Fan-Fest anunció en su página de Facebook que algunas de las atracciones serán concursos cosplay en parejas e individual, torneos de FanArt, la entrega de la copa Yamato Cosplay y exposiciones permanentes.



La convención Doragon tendrá una edición especial en mayo, con el encuentro Ecuador Comics Weekend, que está confirmado para el 6 de ese mes, aunque los organizadores todavía no han anunciado el escenario y los costos. Además de esta edición dedicada a los ‘gamers’ y fanáticos del cómic, el Doragon tendrá su edición oficial, como cada año, entre noviembre y diciembre.



Guayaquil será nuevamente la sede del encuentro más importante en el mundo del cómic y los superhéroes: el Comic-Con. Al igual que en la edición 2016, será en el Centro de Convenciones, pero, de acuerdo con información publicada en la ‘fan page’ del Comic-Con, en la segunda edición se desplegará un espacio de 6 744 metros cuadrados (en 2016 el tamaño fue de 2 500).



Para este evento, que se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto, están confirmadas las actuaciones de la cosplayer australiana Laura Gilbert (Harley Quinn) y del animador y artista gráfico estadounidense Phil Ortiz (cómics de ‘Los Simpsons’).



Entre agosto y septiembre de cada año, el colectivo Coleccionistas Ecuador presenta el Comic-Fest, con torneos de videojuegos y concursos cosplay. Aún no se ha confirmado la fecha ni el escenario para el evento.



Inuyasha Bloody Fest, 4 de febrero, en la Cámara de Comercio de Quito.



Ichiban Fest será del 22 al 26 de marzo en el Centro Cultural de la U. Católica.



Super Fan-Fest, del 14 al 16 de abril en el Centro de Convenciones de Guayaquil.



Comic-Con será del 25 al 27 de agosto en el Centro de Convenciones de Guayaquil.