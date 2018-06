Eugenio Derbez casi termina en la cárcel tras hacer una broma en el Mundial

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Eugenio Derbez y su hijo, Vadhir, se encuentran en Rusia para el Mundial de Fútbol. Durante su estadía se han planteado una serie de retos que comparten a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el comediante casi termina preso por una broma durante la previa al partido entre México y Alemania. El joven retó a su padre a interrumpir la transmisión en vivo de Telemundo Deportes conducida por Carlos Hermosillo y Miguel Gurwitz.



"Yo ya le dije a mi hijo que acepto su reto. Lo voy a aceptar, pero siempre y cuando hagas algo; o sea, si yo me atrevo a interrumpir un programa, tú te vas a meter delante de todos los aficionados y te vas a bajar los pantalones", dice Eugenio al inicio del clip, grabado por Vadhir, quien agregó: "Pero echas desmadre. No nada más de que entres y saludes. Tiene que ser interrumpir, interrumpir, ¿okey?", le dice Vadhir.

Derbez se metió en el set y empezó a interactuar con los periodistas, quienes se mostraron sorprendidos por su presencia. "Aquí nada más andaba de pasada. ¿Qué no les alcanzó para traer a Peláez?", dice Eugenio.



Visiblemente nerviosos ante la inesperada situación, los conductores interactuaron con el comediante durante aproximadamente un minuto hasta que la producción dio orden de que Derbez se retirara de la transmisión. Derbez no acató el pedido de la producción y enviaron un guardia de seguridad para llevarlo a la fuerza.



Gurwitz, preocupado por el actor, le pidió a la seguridad que no lo tocara porque este ya se iba a ir.



El comediante se alejó, pero inmediatamente regresó junto a los conductores por el otro lado del escenario, por lo que efectivamente fue sacado a la fuerza. Al ver la tensa situación, Vadhir intervino:"No, tampoco se manchen", dice Vadhir. "Está bien, está bien".



Cumplida la hazaña, el comediante y su hijo disfrutaron de ver ganar a su equipo y luego compartieron el video de lo sucedido.



"Empezó divertido, pero terminó mal. Los de seguridad no entienden bromas #CasiAcaboEnLaCarcel #SiYaSabenComoMePongoParaQueMeInvitan", escribió el comediante en Twitter.

Si nos han estado siguiendo a @vadhirderbez y a mí en redes sociales, saben q hemos estado haciendo retos en Rusia. Este fue antes del partido d Méx. Empezó divertido, pero terminó mal. Los d seguridad no entienden bromas #CasiAcaboEnLaCarcel #SiYaSabenComoMePongoParaQueMeInvitan pic.twitter.com/QPgH9FoV2d — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) June 17, 2018



Sin embargo, terminado el partido, fue el turno de Vadhir, quien tuvo que realizar el vergonzoso reto propuesto por su padre y se bajó los pantalones entre los fanáticos. Ante la situación, las autoridades rusas no tardaron en remover al dúo dinámico del estadio.

El famoso compartió lo ocurrido en un video titulado: Ganó México, pero yo casi acabo en la cárcel".