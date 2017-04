La etapa de aceptar o rechazar cupos en las universidades empezará mañana

A las 09:00 de este sábado 22 de abril del 2017, Zarela Valverde, de 18 años, revisó el resultado de su postulación. Confirmó que los 961 sobre 1 000 puntos que obtuvo en el Ser Bachiller/ ENES le sirvieron para tener acceso a un cupo en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central. También postuló para una plaza en Odontología. Pero, como su anhelo siempre ha sido ser doctora, el lunes 24 aceptará el cupo en su primera opción.

La ‘aceptación’ o el ‘rechazo’ del cupo obtenido es un paso obligatorio que deben hacer los jóvenes, que en los primeros días de marzo rindieron el Ser Bachiller, con el objetivo de obtener un lugar para estudiar una carrera en un instituto, universidad o politécnica del sistema público en el país.



En la página web y en las cuentas en redes sociales del Sistema Nacional de Admisión y Nivelación le explican, incluso a través de un video, cuándo y cómo aceptar un cupo. Así, le dicen a los interesados que luego de meditar el resultado tienen un plazo para aceptar o descartar la plaza. Este plazo se cumple desde el domingo 23 hasta el miércoles 26 de abril.



Los chicos tienen que dar este paso, de modo digital, como se ha hecho todo el proceso, según el último dígito de su documento de identidad. Así, el domingo 23 y martes 25, deben ingresar a las páginas web de los centros en donde postularon quienes tengan cédulas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Ese mismo procedimiento deben completar el lunes 24 y miércoles 26, los chicos con documentos terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.



¿Qué otros pasos tienen que dar? Es obligatorio que el joven imprima el comprobante de aceptación del cupo y que se comunique con la universidad, para ponerse al tanto del proceso de matriculación.



En redes sociales, algunos chicos se quejaron porque no obtuvieron un cupo. Se mostraban confundidos y se quejaron porque al inicio del proceso de admisión, esta vez completamente a cargo de los centros, se dijo que no había nota mínima. Para postular no había un mínimo establecido, pero, como todos los años desde que se implementó el Examen Nacional para la Educación Superior, todo dependía de los cupos disponibles. Por eso, quienes tienen las mejores calificaciones obtienen la plaza en una carrera.



A través de Twitter, Alexander S., por ejemplo, se quejó. “Ni un solo cupo q clase de sistema es este tengo 820 (puntos) pero nada de nada, ósea que obligatoriamente hay q sacar 1 000 para estudiar una carrera”. Y la gente del Sistema Nacional de Admisión y Nivelación se comunicó con él, pidiéndole que se comunique por mensajes directos.



Para los chicos que no obtuvieron cupos en esta primera etapa, hay una segunda opción. Una vez que todos acepten o rechacen un cupo, los restantes quedarán disponibles, para una nueva etapa de asignación.



También hay otra posibilidad: prepararse para rendir el siguiente Ser Bachiller, en junio, con los otros estudiantes de tercero de bachillerato y quienes busquen cupos en las universidades. Eso hizo Zarela, ya que el año pasado obtuvo algo más de 800 puntos, que no fueron suficientes para su ideal de ser médica. Ahora ya podrá hacerlo.



Zarela incluso integra el Grupo de Alto Rendimiento, ya que tiene más de 900 puntos. La carrera de Medicina no está en el listado para que Senescyt costee sus estudios en una universidad del extranjero. Pero si mantiene un promedio de 8 sobre 10 puntos por semestre recibirá medio sueldo básico mensual. Si consiguiera tener un promedio de 9,5 sobre 10 puntos, tendrá un sueldo básico.