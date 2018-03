Un estudio señala que un pasajero de avión enfermo puede contagiar solo a quienes están más cerca

La probabilidad de ser contagiado por un pasajero enfermo en un avión es muy alta solo para las personas que se sientan delante, detrás o junto a la persona infectada informaron, este lunes 19 de marzo del 2018, investigadores estadounidenses.

Un estudio publicado en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS) señaló que “los pasajeros sentados a menos de una fila y menos de dos asientos laterales” de la persona enferma “tenían una probabilidad de al menos 80% de ser infectados”.



“Para todos los demás pasajeros, la probabilidad de contaminación era menos del 3%”, agregó.



El estudio realizado por investigadores de la Universidad de Emory y el Instituto de Tecnología de Georgia es el primero en cuantificar las probabilidades de enfermar por la proximidad a un pasajero enfermo.



Tradicionalmente, las órdenes de salud pública requieren que los pasajeros sentados en hasta dos filas de distancia de una persona infectada con ciertas enfermedades contagiosas sean monitoreados.



Este estudio “va en contra de la creencia popular de que si una persona tose o estornuda en cualquier lugar de la cabina contaminará todo el avión”, dijo Robert Glatter, médico del Hospital Lenox Hill en Nueva York, quien no estuvo involucrado en la investigación.



Los investigadores abordaron diez vuelos en Estados Unidos y rastrearon escrupulosamente los movimientos de pasajeros para determinar la probabilidad de infecciones tales como el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) o la influenza, que se transmiten por pequeñas gotas en el aire y en las superficies.



Las muestras tomadas de estantes y cinturones no mostraron rastros de virus, lo que sugiere que la mayoría de las enfermedades se transmiten al estornudar o toser.



“La atención meticulosa al lavado de manos o el uso de desinfectante de manos son formas importantes de reducir el riesgo de enfermarse mientras se viaja en avión”, dijo Glatter.



Los investigadores también advirtieron que los tripulantes podrían infectar a un promedio de 4,6 pasajeros por vuelo. Por tanto, “es imperativo” que “no vuelen cuando están enfermos”, advirtió el estudio.