Un niño sano y feliz tendrá una vida laboral productiva, según estudio

Un estudio de una universidad australiana revela que un niño que goza de una vida sana y feliz logrará tener una vida laboral productiva y saludable en edad adulta, informaron este martes 19 de diciembre de 2017 fuentes académicas.

"Los hallazgos remarcan que el estrés laboral en la vida adulta es un asunto complejo y multifactoral asociado con una gama de factores individuales a lo largo de la vida y las características del trabajo no deben analizarse de forma aislada", dijo la autora del trabajo, Seana Gall, de la Universidad de Tasmania.



El estudio, publicado en la revista Occupational and Environmental Medicine, abarca un período de 25 años y compara los factores como el goce en la escuela, la posición socio-económica e indicadores de salud física y mental de la niñez con otros signos de estrés laboral en la vida adulta.



La investigación siguió los casos de un grupo de participantes que fueron entrevistados por primera vez en 1985 en una encuesta sobre salud y condición física en las escuelas australianas, según un comunicado de la Universidad de Tasmania.



El estudio determinó que las vías del estrés podrían originarse en la infancia, aunque este aspecto se ha explorado poco para determinar su efecto en la vida laboral del adulto.



Los científicos también hallaron que una serie de factores positivos relacionados con la salud y la escuela estaban asociados con menores niveles de estrés laboral en la vida adulta y que éstos no estaban influenciados por la situación socio-económica.



También concluyó que las experiencias saludables de la niñez contribuyen a una vida laboral saludable y productiva hasta la vida adulta.