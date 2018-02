Estudio en Galápagos demuestra calentamiento del Pacífico tropical

El océano alrededor de las Islas Galápagos se ha estado calentando desde la década de 1970, algo que era desconocido por los científicos y sobre lo que alertó hoy, 21 de febrero del 2018, un estudio coralino de la Universidad de Arizona (EE.UU.).

El hallazgo sorprendió a un equipo de investigación, porque los registros de la superficie del mar para esa parte del océano Pacífico tropical oriental no mostraron el calentamiento.



"Siempre se teorizó o sugirió que el mar se estaba enfriando, pero no sabíamos que las Galápagos o el Pacífico oriental se estaban calentando", declaró Gloria Jiménez, estudiante de un Doctorado en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Arizona y autora principal del estudio.



El equipo fue dirigido por investigadores de la Universidad de Arizona e incluye a una investigadora de la Universidad de Michigan.



Según Jiménez, los científicos pensaban que el ascenso de aguas profundas más frías salvó a la región del calentamiento observado en otras partes del Pacífico, pero el estudio de coral demostró que ese no era el caso.



"Mostramos con mis colegas que el océano alrededor de las Islas Galápagos del norte se está calentando y ha sido así desde la década de 1970", sostuvo la investigadora.



Para este trabajo, titulado "Northern Galápagos corals reveal twentieth century warming in the eastern tropical Pacific" (Los corales del norte de Galápagos revelan el calentamiento del siglo XX en el Pacífico tropical oriental), los científicos estudiaron muestras de coral en la parte norte deshabitada del Parque Nacional Galápagos.



Este parque, donde se encuentra uno de los destinos turísticos más famosos del mundo, está ubicado en las islas volcánicas que son una provincia de Ecuador y se encuentran a unos 1 000 kilómetros de sus costas.



Explicaron que los corales establecen capas de crecimiento estacionales que sirven como un archivo natural de las temperaturas del océano.



El análisis reveló que, entre 1979 y 2010, las temperaturas regionales del océano aumentaron casi 0,4 grados Fahrenheit (0,2 grados Centígrados) por década; o sea, alrededor de 1,1 grados F (0,6 grados C) en total.



El fenómeno de El Niño, de 1982-1983, calentó temporalmente el océano, tanto que la mayor parte de los corales en la zona sur de las Galápagos murieron, dijo por su parte la coautora Julia Cole, de la Universidad de Michigan.



Cole expresó que le preocupa el calentamiento del océano en todo el norte de las Galápagos y partes del este del Pacífico tropical.

"El calentamiento en esta área es especialmente preocupante, porque es el único lugar en que los arrecifes han persistido en las Galápagos.



Esto sugiere que estos arrecifes son más vulnerables de lo que pensábamos ", dijo mediante un comunicado la profesora del Departamento de Tierra y Ciencias Ambientales.



"El Parque Nacional Galápagos ha sido designado Patrimonio de la Humanidad porque es un lugar especial y único", recordó Jiménez, para quien "la pérdida de los corales sería un enorme golpe a la biodiversidad marina".

El trabajo de investigación será publicado este mes por la revista Geophysical Research Letters.