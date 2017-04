Estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, en campaña para transformar la norma

Romper con estereotipos de belleza y de roles y comportamientos violentos en Ecuador. Ese es el objetivo que se han trazado varios estudiantes del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Por un lado, un grupo emprende la campaña ‘Transforma la Norma: hombre sí, violento no’. Los alumnos Juan Konstantin Garcés e Ignacio Cordovez organizaron actividades para niños, padres y profesores y comunidad en general. Han trabajado directamente con la Fundación FEVI y Azulado, organizaciones que colaboran con las víctimas de la violencia intrafamiliar.



Desde ayer, 24 de abril, hasta el domingo 30 invitan a participar de charlas: Hoy,25 de abril del 2017, a las 17:00, en el salón principal de la USFQ, en Amor de Casa se hablará sobre prevención y trato de la violencia intrafamiliar con la psicóloga Susana Albán.



A las 20:00, en el Ocho y Medio, se proyectará el documental 'The Mask You Live In', guiado por los organizadores de la campaña y Santiago Castellanos Decano del la carrera. El objetivo es generar espacios de discusión.



El jueves 27, a las 17:30, la psicóloga Graciela Ramírez hablará en torno a un tema ‘Enséñame a no pegar’.



Otro grupo de estudiantes de Comunicación, Macarena Merino y María Emilia Polo, trabaja en la campaña ‘Transforma la norma, madres seguras, hijas seguras’. Luchan contra los estereotipos de belleza femenina impuestos y promover la autoestima y el amor propio.



Entre sus metas están empoderar a las madres, para que se sientan orgullosas de su imagen física y puedan inculcar la autoestima en sus hijas de manera eficiente, evitando que durante su adolescencia desarrollen problemas graves como desórdenes alimenticios y depresión. Para más información se puede revisar la página de Facebook ‘Madres seguras, hijas seguras’.



El sábado 29 presentarán la obra de teatro ‘Lunáticas’, de la Corporación de Humor y Vida, en el teatro Calderón de la Barca de la USFQ. Los fondos recaudados serán donados a la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer.