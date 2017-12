Estas son las series y películas que llegarán a Netflix en enero del 2018

Netflix anunció su catálogo de nuevas series, películas y documentales para el siguiente año. En enero, la plataforma de streaming traerá las ocho temporadas de la comedia 'Weeds', un programa original de Jerry Seinfeld y la aclamada película Whiplash.

La lista completa con los estrenos en el primer mes del año que viene:

Series:

'Lovesick' (temporada 3) – 1 de enero.

'Weeds' (temporadas 1 a 8) – 1 de enero.

'Comedians in Cars Getting Coffee Collections' – 5 de enero.

'Devilman Crybaby' (temporada 1) '5 de enero'.

'Sin senos no hay paraíso' (temporada 2) – 10 de enero.

'Disjointed' (parte 2)- 12 de enero.

'Tiempos de guerra' (temporada 1) 18 de enero.

'Grace and Frankie' (temporada 4) 19 de enero.

'Van Helsing' (temporada 2) 19 de enero.

'Black Lightning' (temporada 1) 23 de enero.

'El Ministerio del tiempo' (temporada 3) 28 de enero.

'Black Sails' (temporada 4) 30 de enero

Películas

'Abzurdah' – 1 de enero.

'The Stanford Prison Experiment' – 1 de enero.

'El incidente' – 1 de enero.

'El abuelo sinvergüenza .5' – 1 de enero.

'Conexión de amor' – 1 de enero.

'Mustang Island' – 2 de enero.

'El rey de la polca' – 12 de enero.

'Whiplash: música y obsesión' – 15 de enero.

'Los sufragistas' – 15 de enero.

'Puertas abiertas' – 19 de enero.

'El gesto fútil y estúpido' – 26 de enero.

Documentales y especiales

'Él me nombró Malala' – 1 de enero.

'Rotten' – 5 de enero.

'Alejandro Riaño: especial de stand up' – 10 de enero.

'Tom Segura: Disgraceful' – 12 de enero.

'Arango y Sanint: ríase, el show' – 17 de enero.

'Ricardo Quevedo: hay gente así' – 24 de enero.



Infantiles



'Young Justice' (temporadas 1 y 2) - 1 de enero.

'Power Rangers Ninja Steel' (temporada 1) 1 de enero.

'Annie' – 15 de enero.

'Trolls: ¡no pierdas el ritmo!' ( temporada 1) – 19 de enero.

'Las aventuras del gato con botas' (temporada 6) – 26 de enero.

'Llama Llama' – 26 de enero.