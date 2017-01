'Homeland' regresa con nueva inquilina en la Casa Blanca

Terrorismo, espionaje y dramas personales son los tres ingredientes que han convertido la serie estadounidense 'Homeland' en una de las de mayor éxito entre crítica y público.

El programa vuelve con su sexta temporada, en la que la ex agente de la CIA Carrie Mathison retorna a casa. Esta vez, el foco de sus 12 nuevos episodios no es la amenaza terrorista internacional, sino las consecuencias de la lucha antiterrorista en Estados Unidos.



Y como en las temporadas anteriores, hay elementos de plena actualidad, pues también en 'Homeland' hay nuevo inquilino en la Casa Blanca. Eso sí, los creadores de la serie apostaron en la dirección contraria y pusieron al frente del país a una mujer liberal, a quien da vida Elizabeth Marvel (quien por cierto ya aspiró a presidir Estados Unidos en 'House of Cards'). "Será la única vez que 'Homeland' resulte menos amenazadora que la realidad", apuntaban lacónicos en Entertainment Weekly en referencia a la inminente presidencia de Donald Trump.

Video: YouTube, cuenta Homeland



Tras mudarse a Berlín durante la quinta temporada, Mathison (Claire Danes) regresea ahora a casa. Vive con su hija Franny en Brooklyn y centra sus esfuerzos en la lucha -civil- por los derechos de los musulmanes. Y en ese entorno es donde entra en juego el multimillonario y filántropoalemán Otto Düring (Sebastian Koch, conocido por 'La vida de los otros'), para el que Mathison trabajó como jefa de seguridad.



Según contó a The New York Times el creador de la serie, Alex Gansa, como trasfondo de una serie tan eminentemente política le interesaba explorar especialmente el traspaso de poder en Estados Unidos. Y en esta temporada, quedaba plenamente descartado que pudiera suceder un atentado en Nueva York. "Eso es jugar con el mal karma, no estaría bien".



Así, viejos rostros conocidos de la CIA tendrán que lidiar ahora con una nueva presidenta y su inusual visión de la política exterior: F. Murray Abraham como el algo siniestro Dar Adal y Mandy Patinkin (a quien recientemente se pudo ver junto a Penélope Cruz en 'La reina de España') como el intrigante Saul Berenson. Y a este último, según revela el trailer, tampoco ahora le va a ir nada bien. A quien apenas se reconocerá,o eso afirman al menos los medios estadounidenses, es al ex compañero de Mathison Peter Quinn (Rupert Friend).



En la temporada cinco sobrevive por los pelos al intento de asesinato con gas sarín por un grupo de extremistas y ahora se encuentra recuperándose en Nueva York. La quinta temporada terminaba con la pregunta abierta de si Carrie cumpliría el deseo de éste de acabar con su vida. "Peter ha vuelto del infierno. Ni siquiera está seguro de si su vida merece continuar", contó Friend a Entertainment Weekly tras meses de silencio.



Ahora, sus creadores prometen descubrir nuevas caras de Brooklyn y Nueva York, pero tampoco éste será el final: habrá temporada siete y ocho, sostienen. Y al co-creador Alex Gansa le gustaría que volvieran a rodarse fuera de casa.