Estrellas que se extinguieron el 2017

No entra en una sola página la gran cantidad de artistas que ha partido este año. En esta reseña, apenas consta un puñado de esas estrellas, pero es obvio que faltan otras.

Por ejemplo, Tom Petty, un enorme exponente del rock estadounidense más intenso y apasionado y el autor de himnos como ‘American Girl’ y ‘Free Fallin’. Murió a los 66 años por un paro cardiorrespiratorio, cuando descansaba en su casa en Malibú, luego de la gira por el cuadragésimo aniversario de su banda, The Heartbreakers.



Otro músico que partió fue Chester Bennington, vocalista de la banda de nu metal Linkin Park, que se quitó la vida a los 41 años, en Los Ángeles.



El cine de terror dijo adiós a dos brillantes maestros del género como George A. Romero (‘Night of the Living Dead’, 1968) y Tobe Hooper (‘The Texas Chain Saw Massacre’, 1974, y ‘Poltergeist’, 1982).



Martin Landau, ganador del Oscar por la película ‘Ed

Wood’ (1994), otro de los rostros conocidos que se fueron el 2017, un año que despidió a otros artistas de la pequeña y la gran pantalla, como Harry Dean Stanton, Miguel Ferrer, Emmanuelle Riva, Anita Pallenberg, Bill Paxton, Frank Vincent o Michael Nyqvist.



Otro ilustre y respetado intérprete, el inglés John Hurt, conocido por largometrajes como ‘Alien’ (1979) y ‘The Elephant Man’ (1980), sucumbió al cáncer a los 77 años.



Chris Cornell



La voz del grunge. El guitarrista y cantautor estadounidense, famoso por liderar los grupos Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog, se suicidó a los 52 años. La muerte fue por ahorcamiento y ocurrió después de una presentación de Soundgarden en Detroit, en el baño del hotel en que se hospedaba el grupo.



Chuck Berry



El padre del rock. Autor de temas inolvidables en la década del 50 como Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven y Maybellene, este guitarrista, cantante y compositor puso las bases de un estilo de música efervescente y juvenil. Falleció a los 90 años en su casa de San Luis (EE.UU.), por un paro cardiorrespiratorio.



Adam West



El batman delicado. Pudo ser James Bond, pero este actor prefirió interpretar a Batman en la serie de los 60, que se convirtió en un éxito y ahora es objeto de culto. El actor murió a los 88 años, de leucemia, antes de que se publicara su último trabajo en la animación ‘Batman vs. Dos Caras’, en formato casero.



Roger Moore



El James Bond divertido. Este actor británico fue famoso por su papel televisivo de Simon Templar en ‘El Santo’, pero sobre todo ganó reconocimiento universal por interpretar al espía James Bond, el icónico Agente 007, en siete películas. Falleció en Suiza a los 89 años, a causa de un cáncer no especificado.



Jerry Lewis

​

La comedia disparatada. Actor, director, productor y guionista, formó una pareja memorable del humor junto a Dean Martin y dejó para la posteridad los filmes ‘The Bellboy’ (1960) y ‘The Nutty Professor’ (1963). En solitario, mantuvo el éxito con su estilo de comedia slapstick. Murió a los 90 años, de un mal cardíaco.



María Martha Serra Lima



La voz del romance. La cantante argentina, que también incursionó en la actuación, tuvo una de las voces más famosas del género melódico y también del bolero. Su canción más famosa fue Dudo lo que pasa (qué es lo que tiene él). Falleció tras una lucha con un cáncer de páncreas a la edad de 72 años, en Miami.