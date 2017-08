EE.UU. anuncia oficialmente a ONU decisión de salir de Acuerdo de París

Estados Unidos informó hoy (4 de agosto de 2017) oficialmente a las Naciones Unidas su decisión de renunciar al Acuerdo del Clima de París, anunció el Departamento de Estado en Washington.

El presidente Donald Trump ya había dicho a principios de junio que su país se retiraría del acuerdo con el argumento de estar priorizando los intereses estadounidenses, bajo su conocido lema de "America First".



En la carta enviada a Naciones Unidas para oficializar el anuncio, el Gobierno estadounidense recordó la disposición de Trump de continuar llevando adelante negociaciones en torno al clima que tengan en cuenta términos más favorables para "la economía, los trabajadores, el pueblo y los contribuyentes" estadounidenses.



El texto también destacó que Estados Unidos defiende una política climática que pueda reducir las emisiones pero que a la vez permita el crecimiento económico y la seguridad energética.



La ONU confirmó haber recibido el comunicado en el que el Gobierno estadounidense expresa su intención de ejercer su derecho a retirarse del Acuerdo de París, "en cuanto esté calificado para hacerlo según el acuerdo, a menos que identifique términos adecuados para reincorporarse".



Un país puede salir del acuerdo tres años después de que haya entrado en vigor para sí mismo, según aclara la ONU. En el caso de Estados Unidos, la fecha de entrada en vigencia es el 4 de noviembre de 2016. El comunicado de la ONU también reitera la "gran decepción" que implica para la organización la decisión estadounidense.



Desde que Trump anunció la salida de Estados Unidos, se teme una reacción en cadena, es decir, que otros de los 195 países firmantes también decidan abandonar el pacto. Por el momento eso no solo no ha sucedido sino que la decisión de Trump ha sido duramente criticada por los principales países que forman parte del acuerdo.



En el convenio de diciembre de 2015, los 195 países se comprometieron a limitar el calentamiento global generado por los gases de efecto invernadero a "menos de dos grados" con respecto a los niveles preindustriales. Estados Unidos participó de las negociaciones del Acuerdo de París bajo la presidencia del antecesor de Trump, Barack Obama, y lo ratificó en 2016.