La esposa del productor de Hollywood Harvey Weinstein anuncia su separación

La esposa del productor de Hollywood Harvey Weinstein, Georgina Chapman, decidió separarse de su marido tras la salida a la luz de numerosas acusaciones de acoso sexual en su contra.

"Se me rompe el corazón por todas las mujeres que han sufrido un dolor tremendo por estas acciones imperdonables. He decidido dejar a mi marido", dijo Chapman en una breve declaración a la revista People.



La diseñadora de moda, de 41 años, y Weinstein, de 65, se casaron en 2007 y tienen dos hijos juntos, de 7 y 4 años. El productor de cine, además, tiene otros tres hijos de un matrimonio anterior.



Hasta ahora, Chapman había guardado silencio desde que la semana pasada el diario The New York Times destapó el historial de supuestos casos de acoso sexual protagonizados durante décadas por Weinstein.



En su declaración a People, aseguró que su prioridad ahora mismo es cuidar de sus hijos y pidió respeto para su privacidad.



Inicialmente, Weinstein dijo haber discutido las acusaciones de acoso con su mujer y aseguró que ella le estaba apoyando "al cien por cien" y ayudando a ser "una mejor persona".



Tras la primera información del Times, en la que el periódico recogía los testimonios de varias víctimas del productor, actrices como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Asia Argento han denunciado que también sufrieron acoso del cofundador de Miramax y The Weinstein Company.

Esa empresa anunció el despido de Weinstein en respuesta al escándalo.