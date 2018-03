El escritor Mario Vargas Llosa arremete contra las 'feministas radicales'

El domingo 18 de marzo del 2018, el escritor Mario Vargas Llosa lanzó un ‘bomba’. En la columna que mantiene en el Diario El País de España escribió una columna titulada ‘Nuevas Inquisiciones’.



En este texto, el Premio Nobel de Literatura 2010, criticó las posturas de, según él, 'feministas radicales' que quieren que se elimine de las clases escolares a autores como Pablo Neruda, Javier Marías y Arturo Pérez Reverte, los dos último sus amigos, por considerarlas lecturas machistas.



El escritor peruano/español comenzó su columna con un aire pesimista sobre la situación de la sociedad contemporánea y habló de lo que habla todo el mundo por estos días, la posibilidad de desaparecer a causa de una guerra nuclear provocada por un disparate de Donald Trump.

Enseguida, Vargas Llosa saltó a un campo que sí conoce muy bien, el de la literatura. “Lo que me tiene más desmoralizado últimamente -dijo- es la sospecha de que, al paso que van las cosas, no es imposible que la literatura, lo que mejor me ha defendido en esta vida contra el pesimismo, pudiera desaparecer”.



A continuación aseveró que la literatura, a lo largo de la historia, siempre ha tenido enemigos: la religión, los sistemas totalitarios y en los últimos tiempos el 'feminismo radical', al que comparó con las “señoras del novecientos que querían prohibir los libros de Vargas Vilas por considerarlos libros pornográficos”.



Vargas Llosa sostiene que en el campo de las ideas siempre hay que tolerar las formas, disidencias, disonancias. “Quienes quieren juzgar la literatura -y creo que esto vale en general para todas las artes- desde un punto de vista ideológico, religioso y moral se verán siempre en aprietos”.



El autor de libros como ‘La tía Julia y el escribidor’ cerró su columna citando a Georges Bataille, famoso por sus reflexiones sobre el erotismo, y a su libro ‘La literatura y el mal’ para decir que la literatura es el vehículo mediante el “cual todo fondo torcido y retorcido de lo humano vuelve a la vida y nos permite comprenderla”.