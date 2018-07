El escritor japonés Haruki Murakami estará en la Feria del Libro de Quito 2018

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El autor de aclamadas novelas como 'Los años de peregrinación del chico sin color', 'Tokio Blues', 'Hombres y Mujeres' y más, Haruki Murakami será el invitado especial de la Feria del Libro de Quito 2018. Así lo confirmó a EL COMERCIO Edgar Allan García, director del Plan Nacional del Libro y la Lectura, este 18 de julio del 2018.

La venida del escritor al país se gestionó desde hace aproximadamente tres meses. "Más adelante el comité ferial dará detalles sobre el tema", dijo García, quien puntualizó que Murakami ya aceptó la invitación. "Estamos cumpliendo con los requisitos y con los pedidos que sobre todo hace Murakami para venir", adelantó.



Haruki Murakami, de 69 años, es uno de los eternos candidatos al premio Nobel de Literatura. Para el diario británico The Guardian es uno de los mejores novelistas de la actualidad, sin embargo, su obra no siempre ha sido bien recibida en Japón, por estar alejada de la literatura tradicional de ese país.



Las criticas no han impedido que sus obras se ganen un espacio en la lista de los libros más vendidos de Japón. Lo mismo ha sucedido en el resto del mundo que abraza y aclama los textos ficticios y no ficticios del escritor.



Esto le ha valido varios premios, entre ellos, el premio Franz Kafka (2006), el premio Jerusalén por la libertad del individuo en la Sociedad (2009), entre otros. Las obras literarias del escritor han sido traducidas a más de 50 idiomas. Sus textos son, en gran parte, narrados en primera persona.



La décimo primera edición de la Feria del Libro de Quito 2018 se realizará entre el 9 y el 18 de noviembre del 2018 en el Centro de Exposiciones del Parque Bicentenario.