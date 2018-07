Verdesoto: 'Se destinarán USD 500 000 en festivales emblemáticos en el 2018' 

LEA TAMBIÉN

¿Cuáles son las líneas de trabajo que se han implementado en el Ifaic?



El Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades (Ifaic) tiene tres direcciones sustantivas. La de programación, que establece todos los programas que se van a lanzar; la de gestión, encargada de elaborar las bases de los proyectos; y la de seguimiento, que vela por que los cronogramas de los proyectos se vayan cumpliendo.



¿Qué va a pasar con los Fondos Concursables a largo plazo?

Los Fondos Concursables se van a mantener. La próxima convocatoria la lanzaremos en dos meses. Estamos trabajando para crear un Fondo Nacional de Garantía, una línea de fomento a través de un crédito que tenga una tasa de interés preferencial para los artistas y gestores culturales.



Usted participó en el lanzamiento de la convocatoria para los Festivales Emblemáticos. ¿A qué responde que se priorice la realización de festivales?

Estamos respondiendo a un cronograma y a una agenda institucional. Con relación a los Festivales Emblemáticos se va a priorizar a los encuentros que tengan más de 10 años.



¿Entonces el énfasis en los festivales no responde a una reflexión sobre las necesidades que tiene el sector?

La agenda se construyó con los actores del sector que están en territorio.



¿Que exista un festival con más de 10 años no significa que este responda a las necesidades del sector o del público?

Existe un jurado que se encargará de evaluar cada uno de los festivales que se postulen. No todos los proyectos que se presenten van a salir seleccionados. Este año el presupuesto que se destinará es de USD 500 000 y se irá incrementando hasta el 2021.



Una de las falencias que ha tenido el Ministerio de Cultura en estos 10 años es la falta de alianzas con el sector privado...

Hay ciertas áreas como la del cine donde sí se ha venido trabajando con auspicios. Pienso que es importante involucrar a la banca privada. Hay que tener en cuenta que muchos artistas y gestores se mueven solos con sus temas de auspicios.



¿Pero el Ifaic no se creó precisamente para ayudar a los artistas y gestores a que consigan los fondos para sus proyectos?

Eso tiene que venir como una línea de trabajo del ente rector. Hay que abrir la alianza público privada pero desde la rectoría del Ministerio.



¿Cuál es su criterio sobre la continuidad del Festival de Loja?

Estuve en Loja el año pasado y creo que el festival es una vitrina cultural para el país que se tiene que precautelar. Es necesario apalancar el tema a pesar de que hubo mucha bulla por que el festival se realizó en Loja.



Los reclamos no fueron porque el festival se realice en Loja, sino por el dinero que se invierte

Hay que recordar que este festival no nace desde nuestra institucionalidad. El año pasado se creó el festival on y el festival off para potenciar la presencia de los artistas y gestores culturales locales.



¿Qué va a pasar después de esta edición?

Eso depende de la política de Gobierno. Mi opinión es que debe continuar e incluir a más artistas nacionales.



En el sector cultural existieron varios reclamos por su designación como director del Ifaic, ¿por qué postuló al cargo ?

Soy pintor. Le invito a visitar mi blog y ver las muestras que presente en el Ministerio de Cultura y Patrimonio y en espacios privados. Fui director jurídico del Ministerio de Cultura. Me especialicé en el tema administrativo y he trabajo en la administración de fondos en varias oportunidades. Hay que entender que lo fuerte de esta institución es el manejo operativo y administrativo. La administración es lo que debe mandar en una institución pública.



¿En la actualidad continúa como Secretario del Partido Socialista?

Sí, mi vinculación política nunca ha tenido que ver con mi vinculación profesional.