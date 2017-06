Raúl Pérez: ‘No voy a aceptar el actual reglamento de la ley’

Entrevista a Raúl Pérez, ministro de Cultura. Pérez fue presidente de la Casa de Cultura Ecuatoriana en dos oportunidades.

Es el actual Ministro de Cultura. Usted siempre criticó la existencia del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ¿por qué aceptó el cargo?



Luego de la propuesta que me hizo Lenín Moreno me pareció importante ver lo que se puede hacer por la cultura desde el otro lado. He sido gestor cultural desde hace 50 años y creo que mi experiencia puede ayudar al sector. Hay una responsabilidad histórica tras esta decisión.



En un artículo de opinión publicado en este Diario, Alexandra Kennedy dice que usted tiene un sesgo a favor de la literatura, ¿ese sesgo se va a trasladar al Ministerio de Cultura?



A Alexandra Kennedy le tengo muchísima admiración. Es difícil, en el ámbito cultural, satisfacer a todos, pero hay las ganas de trabajar y dialogar con los sectores involucrados. Por otra parte, Iván Carvajal, en su carta que le escribe a Alexandra, dice que en la CCE no se han publicado libros de calidad pero resulta que se han hecho las mejores publicaciones de autores ecuatorianos de los últimos años, incluido una sobre Pablo Palacio.



¿Qué va a hacer respecto a la falta de transparencia en la gestión de este Ministerio?



A mí me mueven dos conceptos de una filosofía que me planteó el Presidente. Una es multiplicar la cultura por todas las regiones del país y la otra una cirugía mayor contra la corrupción. Vamos a trabajar con asambleas y consejos y veedurías ciudadanas.

¿Cuál es su posición respecto a los más de USD 5 millones que se van a utilizar para las próximas dos ediciones del Festival de Loja?



He pedido a los nuevos abogados del Ministerio la revisión inmediata de los procesos sobre este festival. Voy a trabajar para seguir con este evento porque el pueblo de Loja se lo merece, pero me parece que en un momento de crisis el presupuesto es demasiado y eso tiene que ser analizado.



¿Qué se va a priorizar en relación a la adjudicación del guion museográfico del Museo Nacional, lo económico o la experiencia de los postulantes?



La experiencia. Necesitamos que las personas más capacitadas trabajen en la museografía del Museo Nacional, pero hay que tener en cuenta el presupuesto. Nuestro museo tiene que ser como todos los museos nacionales del mundo.



¿Qué va a pasar con el Registro Único de Actores Culturales, RUAC?



Me parece que hubo un apresuramiento en la conformación del RUAC. Parecía que se lo habilitó solo para que más personas participen en las elecciones de la CCE y eso lo desprestigió. Es necesario seguir con este registro para que de allí se desprendan todos los derechos de los artistas y gestores culturales.



En la Ley Orgánica de Cultura se instaura la Red de Archivos y con ello desaparece el Sistema Nacional de Archivos. ¿Cómo se articularán los archivos intermedios?



En su nota, Alexandra Kennedy también habla de la importancia del Archivo Nacional para el fortalecimiento del patrimonio del país. De forma precipitada se lo quiso llevar a Montecristi pero ya se decidió que se va a quedar en Quito.



¿Qué observaciones se va hacer al reglamento de la Ley Orgánica de Cultura, que ya debió haber sido aprobado?



No estamos de acuerdo con el reglamento que dejaron las anteriores autoridades. No lo voy a aceptar porque me parece que no es conveniente para el sector cultural. Con este documento se destruye la capacidad financiera de los núcleos de la Casa de la Cultura.

¿Qué hará con los insumos que han sido trabajados por los colectivos y académicos?



Se los va a llamar para que hagan públicas sus observaciones. Tenemos que recorrer el país porque me parece importante no solo escuchar a la gente de Quito, Cuenca o Guayaquil. Ahí van a ser clave consejos y asambleas ciudadanas.



¿Cuáles van a ser sus prioridades en los primeros meses de gestión?



Lo primero que quiero es crear un clima cultural en todo el país. Una de mis prioridades será el lanzamiento del Plan Nacional del Libro y la Lectura. Ya le he pedido a Édgar Allan García que sea el gerente del proyecto.