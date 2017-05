Karol Sevilla: ‘Estoy viviendo un sueño del que no me quiero despertar’

Luna es una preadolescente que vive los problemas de la escuela, la familia y los amigos. De eso trata la telenovela musical ‘Soy Luna’, que ha sido un éxito en Latinoamérica y que llegará con una función a Quito, el jueves 11 de mayo, en el estadio Olímpico Atahualpa.

Karol Sevilla, quien da vida a la protagonista de la serie, Luna Valente, habló con EL COMERCIO sobre la presentación en la capital y sobre su experiencia como una estrella juvenil.



¿Qué va a presentar el elenco en Ecuador?

​

Va a ser un show increíble, en el que nos divertimos desde el momento que salimos al escenario. Lo que más me gusta de este show es que contamos un sueño de Luna, que ella quiere hacer realidad y, al final, lo logra. Cantamos muchas canciones. Queremos que lleven los pulmones bien arriba, porque van a gritar.



‘Soy Luna’ estrenó segunda temporada. ¿Qué novedades tendrá?

​

Luna está un poco más grande, es casi adolescente y empieza a tomar decisiones. Como todos saben, ella es adoptada, así que quiere saber quién es en realidad. Va en busca de su pasado y se encuentra con un personaje que va a tener mucha conexión con ella.



Cantar, bailar y patinar. ¿Cómo ha sido esta combinación?

​

Ha sido una experiencia impresionante. Desde los 6 años canto y bailo, pero ahora tengo un reto enorme: el de patinar, y poder complementarlo con todo lo que ya sé. Es un reto en mi carrera.



¿Cómo supo de las audiciones y cómo se preparó para presentarse?

​

Me enteré en México por una amiga y fui al casting. Había muchas niñas, eran muy altas y yo, chiquita. Eso me desanimaba un poco, porque pensaba que no me iba a salir. Después me llamaron que vaya a Argentina para dar otro casting. Cuando regresé a México me dijeron que me había quedado con el papel y que tenía que ir a vivir a Argentina. Allá estuve seis meses con talleres intensivos de canto, actuación y patinaje.



¿Cómo vivió el momento cuando le dijeron que era la protagonista?

​

Estaba en mi casa. Eran las 12:00 y me llamaron a decir: “Karol, bienvenida a Disney, te quedaste en el proyecto ‘Soy Luna’”. Yo les dije que gracias y les prometí que no les iba a fallar y me dijeron: “Claro que no nos puedes fallar, porque eres nuestra protagonista. Harás el papel de Luna Valente”. Comencé a gritar, les decía: “¡¿Qué?!”. Me puse a llorar de felicidad y salí corriendo a hacer las maletas porque ya quería irme a Argentina.



¿Alguna vez imaginó ser la estrella de un show juvenil?

​

No, nunca lo imaginé. Era algo que estaba en mis sueños, pensaba: “Ojalá algún día tenga un show donde yo sea la protagonista, donde haga muchas cosas y no tenga ni un momento para descansar”. Y justo llegó la oportunidad y estoy disfrutando a mil. Nunca pensé que me iba a pasar esto. Este es un sueño del que no quiero despertar.



¿Qué es lo más complicado de interpretar a Luna Valente?



No es complicado hacer de Luna, porque yo me parezco mucho a ella. Ambas somos personas muy inquietas y torpes. En el patinaje, ella patina muy bien, lo hace en ‘free style’, y yo no patino tan bien, aunque ahora lo hago mejor. Al principio eso hacía que no me identifique tanto con el personaje, pero, sinceramente, ahora hasta parece que Karol es Luna y Luna es Karol.