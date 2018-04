Un ente tsáchila busca sucesor de Héctor Aguavil

El deceso de Héctor Aguavil, el exgobernador de la nacionalidad Tsáchila, dejó un vacío en el activismo y la organización ancestral de su etnia.

El líder de los nativos de la provincia de Santo Domingo era quien estaba al frente del Consejo de Ancianos Tsáchilas desde el 2011, cuando terminó su período en la Gobernación.



Desde entonces, también asesoraba a los gobernadores que lo sucedieron en el poder y mantenía una cercana relación con los habitantes que no eran de su etnia y que lo conocían por sus conocimientos en la medicina ancestral.



Para el actual gobernador Tsáchila, Javier Aguavil, encontrar a una persona con esta capacidad de gestión les tomará un buen tiempo, aunque hay procesos, como la designación del nuevo titular del Consejo de Ancianos, que no pueden esperar. Según la tradición, en el grupo étnico debe existir un representante que encarne la figura de los ancestros que dejaron como legado sus conocimientos.



Esa persona es quien dirige el Consejo de Ancianos.

El ente debe estar integrado por un delegado de cada una de las siete comunas.



Héctor Aguavil, mientras estuvo al frente de la organización, difundió una convocatoria para que cada Cabildo Comunal escogiera a su delegado para el Consejo.



Lo hizo en el marco de la aprobación del Reglamento para la Práctica de la Medicina Ancestral, que entró en vigencia en junio del 2016.



En esta normativa se dispone que el Consejo de Ancianos debe ser considerado como la máxima instancia de representación y resolución de los asuntos relacionados con la práctica de la medicina ancestral, adscrita a la estructura de Gobernación de la nacionalidad.



Manuel Calazacón, de la comuna Peripa, dice que el proceso está retrasado desde hace un año y nueve meses. Y sostiene que en algunas comunas ya se han escogido a los posibles delegados ante el Consejo. Para Calazacón es necesario que la Gobernación Tsáchila revise la normativa interna y pueda actuar con base en la facultad que le otorgan los estatutos de la nacionalidad.



Hay dos posibilidades que son analizadas para avanzar.



El exgobernador, Gumersindo Aguavil, explica que los integrantes del actual Consejo deben reunirse para mocionar al nuevo presidente o elevar a la titularidad al vicepresidente.



Para ello tienen que estar de acuerdo todos los siete miembros y resolver la situación por unanimidad. Esta es la primera vez que un presidente del Consejo muere mientras su período aún estaba en vigencia.



Santiago Aguavil es integrante activo y vitalicio de la instancia Tsáchila.



Su propuesta es que se invoque al espíritu de Héctor Aguavil para que facilite la deliberación, para una toma de decisiones en el Consejo.



Las pautas para este ritual son las mismas que se siguen cuando se hace un ritual extraordinario.



En el marco de un ayuno y aislamiento previo se prepara la sesión espiritual en la que el contactado da luz verde para estar con los chamanes.



En ese ritual se expone a los presentes el poder simbólico, que en este caso Héctor Aguavil dejó a sus familiares y amigos cercanos.



El pedido de Santiago Aguavil debe analizarse cuando el Consejo actual señale una fecha para su reunión.



El asambleísta por el pueblo Tsáchila, Ángel Gende, indica que se deben tomar con seriedad los procesos, pues no solo hay retrasos en la designación de los nuevos integrantes del Consejo de Ancianos, sino en la convocatoria para elegir al nuevo Gobernador de la etnia.



Esta fecha ya se deberían tener los nombres de los aspirantes a esa dignidad.

Según Gende, en las comunas no se han convocado para elegir a su representante, para este nuevo proceso.