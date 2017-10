Bunbury, George Michael y un ex-One Direction estrenan discos

Del rock en español al pop de nuestros días, pasando por sonidos navideños y el regreso de un clásico de los 80 forman parte de las novedades musicales de la semana.

Bunbury, ‘Expectativas’

​

Uno de los cantantes más inquietos de España ofrece su noveno disco en solitario en que dispara en contra de los males de la sociedad actual, la mediocridad, la estupidez, la tensión social e incluso el crimen. Estas once canciones pueden verse como una continuación natural de ‘Palosanto’, álbum del 2013, y Bunbury lanza frases como “La mano que me alimenta es la mano que me va a golpear”, “El mundo se encarga de asesinar tus sueños” y “No conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos". Los que se sientan aludidos, mejor pasen de largo.

Rubén Pozo, ‘Habrá que vivir’

​

Ya que empezamos con un español roquero, sigamos con otro. Rubén Pozo, exmiembro de Pereza, saca su segundo trabajo en solitario en que toma la guitarra para sonar más apegado al rock blusero y duro. Pero, quizás por los tiempos que corren, este barcelonés le da más valor al contenido de sus temas que al envoltorio musical. "Que marrón, quiero bajarme de aquí, qué follón hacerse mayor". Sí, es la incertidumbre.

Jessie Ware, ‘Glasshouse’

​

Con solo cinco años de carrera, esta británica ya está consolidada como una de las cantantes más exitosas en su país. Para lanzarse a la conquista de Estados Unidos, Ware lanza un álbum muy cuidadoso en la forma gracias al trabajo de productores como Benny Blanco, que saben qué quiere oír el público y, en este caso, la voz está acertadamente respaldada por la electrónica y el soul. A pesar de esto, Ware intentó ofrecer canciones personales, producto de los altibajos que le ha traído la fama y también la experiencia de ser esposa y luego mamá. “Quita el peso de mis hombros, no cometeré los mismos errores cuando seamos mayores”.

Lindsey Stirling, ‘Warmer in the Winter’

​

Aceptemos que lo realmente divertido de esta violinista californiana está en sus shows en directo y en los videos. Pero los que buscan algo diferente en las ofertas musicales para Navidad se entretendrán con esta producción muy rítmica, con versiones de clásicos como Tchaikovsky.

Europe, ‘Walk the Earth’

​

Un ochentero que se respete sabe del enorme impacto de ‘The Final Countdown’, ese himno que puso a los suecos de Europe en los walkman de todos. Bueno, hoy ya no hay walkman pero Europe sigue en la lucha para meterse en nuestras playlist. Esta vez ofrece su décimo primer álbum, con once temas en que se mantienen con la tendencia elegida desde el 2003, alejados del rock melódico ochentero para ser más duros. Y lo son. John Norum demuestra su dominio de la guitarra y Joey Tempest sigue con esa voz que una vez fue escuchada por todo el planeta.

George Michael, ‘Listen Without Prejudice Vol. 1 + MTV Unplugged’

​

Por fin sale un trabajo que rinde honores al gran George Michael, fallecido el año anterior. Se trata en realidad de tres discos. El primero es una versión remasterizada de ‘Listen Without Prejudice’, su segundo álbum solista que en 1995 lo puso en la cima. Están, por supuesto, ‘Praying for Time’ y ‘Mother's Pride’ con sus versos con actitud de protesta, la más personal ‘Cowboys and Angels’ y la fenomenal ‘Freedom’. Luego, consta por primera vez el concierto de MTV Unplugged grabado en 1996, en que George Michael cantó un puñado de sus éxitos, tanto de Wham! como de su carrera en solitario. Y el tercero es una selección de rarezas. Todo junto conforma un largo legado, aunque quizás todo se reduce a estos versos: “Tengo que tener fe en el sonido, es lo único bueno que tengo”. Y sí, ¡vaya que era bueno!

Niall Horan, ‘Flicker’

​

Cerramos estas reseñas con el debut en solitario de un conocido de las adolescentes del 2010 al 2015, el ex One Direction Niall Horan. Su álbum confirma las expectativas creadas en torno a alguien que tenía la reputación de ser el más creativo de esta boy band. Horan escribió las canciones y ha optado por un pop digerible y radial, con algún crossover de rock y country y algunos sonidos que evocan al Fleetwood Mac más cálido. Los contenidos son más bien románticos, con frases para derretirse, como esta: “Hay una luz en la oscuridad, todavía un parpadeo de esperanza que me diste por primera vez y que quiero mantener”.

Los Fabulosos Cadillacs, ‘En vivo en The Theater al Madison Square Garden’



Los seguidores de esta banda argentina de ska y fusión tienen en sus manos una joya: la grabación del superconcierto que el grupo ofreció en Nueva York este 2017. Lo malo es que 15 canciones es demasiado poco para un recorrido aceptable de los Fabulosos, pero cada corte es jugoso, además de que el sonido en directo es impecable. Cierra con Matador, como debe ser.