Enrique y Meghan quieren donativos a beneficencia  y no regalos de boda

El príncipe Enrique y su prometida, Meghan Markle, han pedido donativos para varias organizaciones benéficas, en lugar de regalos de boda, ante su enlace matrimonial el próximo 19 de mayo, informó hoy, 9 de abril del 2018 un portavoz del palacio de Kensington.

"El príncipe Enrique y Meghan Markle no tienen ninguna relación formal con las organizaciones escogidas", apuntó la misma fuente oficial, al aclarar que la pareja ha escogido siete instituciones caritativas a las que dirigir las donaciones, por "representar varios asuntos sobre los que se sienten apasionados".



Entre ellos figuran los "deportes para el cambio social, el empoderamiento de las mujeres, la conservación, el medioambiente, el VIH y las Fuerzas Armadas", agregó.

"Muchas de ellas son organizaciones caritativas pequeñas, y la pareja se complace en poder ampliar e iluminar su trabajo", apuntó, además, ese portavoz real.



En concreto, las siete las organizaciones escogidas por el hijo menor de Carlos de Inglaterra y la fallecida Diana de Gales y su novia estadounidense son: CHIVA (Asociación de VIH infantil); Crisis; la Fundación Myna Mahila; Scottys Little Soldiers -que vela por hijos de militares de las Fuerzas Armadas-; StreetGames; Surfers Against Sewage (Surferos contra aguas residuales); y la Fundación para la Vida Salvaje del Reino Unido.



Enrique, de 33 años, y la estadounidense Meghan, exactriz divorciada de 36, contraerán matrimonio tras poco más de un año de relación en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor.



Aunque la familia real británica pagará los costes de la boda, entre ellos los del servicio religioso, la música, la decoración floral y la recepción, los gastos de seguridad correrán a cargo del contribuyente.