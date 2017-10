Enfermedades no transmisibles son un  'horror' que debe combatirse, dice la OMS

El mundo enfrenta una 'epidemia' de enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes y males cardiovasculares, que requiere esfuerzos de “prevención y control” por parte de los Estados, coincidieron este miércoles 18 de octubre del 2017 en Montevideo participantes de una conferencia de la OMS.

“Más que entretenerse en nuevos diagnósticos y pronósticos, que seguramente de novedoso tendrán poco, creemos que hay que abocarse a renovar y fortalecer la alianza política de los estados para encarar mayores esfuerzos en prevención y control”, de estas enfermedades, expresó el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, al dar inicio a los debates de la Conferencia Mundial sobre Enfermedades No Transmisibles.



“Hay un vasto campo de coincidencias y acuerdos que pueden y deben ser recogidos en la 'Hoja de Ruta' de Montevideo”, un plan global de recomendaciones aprobado este miércoles en la capital uruguaya durante el evento de la Organización Mundial de la Salud, con miras a su discusión en la ONU en 2018.



“La epidemia de las enfermedades no transmisibles está materializándose ante nuestros ojos como una historia de horror”, afirmó por su parte el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, según la traducción de sus palabras.



La diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias “nos esperan si no actuamos ya”, añadió el funcionario, en una conferencia de la que participaron los presidente de Chile, Michelle Bachelet; Argentina, Mauricio Macri, y Paraguay, Horacio Cartes, al igual que el mandatario de Zimbabue, Robert Mugabe.



Durante su participación Bachelet consideró necesario que los países tengan política integrales.



La mandataria chilena dijo que las naciones deben detectar y flexibilizar las regiones institucionales y normativas con las que cuentan “para poder implementar políticas innovadoras que se adapten a realidades de permanente cambio”.



En tanto, Cartes se comprometió a que su país hará un trabajo “multisectorial con vista a lograr como meta para el 2030 la creciente prevención y significativa reducción de muertes prematuras por enfermedades no prevenibles”.



Macri permaneció apenas 15 minutos en el recinto y en medio de la conferencia fue saludado por el mandatario anfitrión, quien señaló que debía retirarse prontamente, y agradeció por sus “minutos” de presencia.



La conferencia de la OMS durará tres días. Jueves y viernes tendrán lugar talleres técnicos.