Empresario dominicano desiste de litigio contra Ricardo Arjona

El empresario artístico dominicano Félix Cabrera anunció hoy 19 de marzo de 2018 que, tras una reunión amistosa con el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, dejó sin efecto la acción judicial que había iniciado contra el artista por un supuesto incumplimiento de contrato.

Cabrera informó, mediante un comunicado, sobre la decisión tomada después de sostener una conversación con Arjona en la ciudad de Boston, Estados Unidos, en la que "hubo un reencuentro entre las partes y llegamos a un acuerdo al margen de los tribunales", puntualizó.



"La situación se aclaró con la conversación que sostuvimos. Los términos fueron en un ambiente amistoso, en el marco de una cena en la que no intervinieron terceros", señaló.



El promotor musical alegaba, hasta ahora, que el cantante le adeuda 650 000 dólares (526 480 euros) correspondientes a dos conciertos que Arjona no llegó a ofrecer en Santo Domingo en 2015, después de que el empresario le pagara USD 1,3 millones (un millón de euros) por ofrecer cuatro recitales en la capital dominicana.



El empresario precisó que pidió a su abogado, Julio Cury, que proceda a retirar la querella que había colocado contra el guatemalteco y dejó claro que ni él ni su representante legal promovieron el embargo del que fue objeto Arjona en la República Dominicana.



"Por el contrario, uno y otro desistieron de las instancias por ellos interpuestas y, en virtud del acuerdo arribado entre Cabrera y Arjona, aunarán esfuerzos en interés de que prevalezca la justicia", refiere el comunicado.



El embargo está vinculado a otro frente legal que el intérprete tiene abierto en el país con el empresario Saymon Díaz, que requisó equipos de sonido del artista tras su actuación en Santo Domingo el 10 de febrero pasado, bajo el alegato de que Arjona le adeuda USD 75 000 (60. 747 euros) correspondientes al pago de recitales que no llegó a ofrecer en el país.



Arjona debía comparecer el 13 abril ante la Fiscalía del Distrito Nacional de la República Dominicana por el litigio con Cabrera