Una empresa china recorta el sueldo a sus empleados si no ven las noticias

Una empresa china, aparentemente preocupada por que sus empleados estén bien informados, ha comenzado a obligarles a ver cada día el noticiero, o de lo contrario sufrirán deducciones en su sueldo, informa este 5 de mayo del 2017 el diario independiente South China Morning Post.

La insólita medida se ha tomado en una compañía farmacéutica de Zhengzhou, capital de la provincia central de Henan, donde los empleados han de reunirse para ver el telediario del mediodía y además comentar su contenido.



La dirección de la empresa deduce 100 yuanes (unos 15 dólares) por cada día que no asisten a la reunión informativa, señaló el diario.



Según el comunicado con el que la empresa anunciaba la medida, adoptada a principios de esta semana, ver las noticias es necesario para que la empresa conozca la situación del país y con ello las oportunidades de negocio que se presentan o la evolución del sector médico nacional.



Al parecer, la obligación de ver el telediario también es una especie de castigo a los empleados por no haberse enterado en abril del lanzamiento del área de desarrollo de Xiongan en las afueras de Pekín, un gigantesco proyecto inmobiliario en el que la empresa habría querido invertir.



"Ya os perdisteis la oportunidad de invertir en la Nueva Área de Xiongan, si no os ponéis las pilas viendo el telediario os vais a perder el mundo al completo", se advierte en el comunicado de la empresa.



Cuando el lanzamiento de Xiongan fue anunciado en las noticias chinas, a principios del mes pasado, miles de firmas del país invirtieron en esa zona ante la especulación de que se convierta en una de las más caras del país, desatando una burbuja que tuvo que detener el Gobierno chino con límites a esas inversiones.