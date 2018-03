'Emoji: la película' se lleva cuatro Razzie, los premios a lo peor del cine

A nadie le gustan los Razzie, pero 'Emoji: la película' se llevó este 3 de marzo del 2018 cuatro de estos premios considerados el anti Oscar, un día antes de la gala de los galardones de la Academia de Hollywood.

Por primera vez en los 38 años que se entregan estas distinciones, una película de animación ha sido coronada como "la peor película", informaron los organizadores en su página web. La cinta se llevó además el premio a la peor dirección (Tony Leondis) y al peor guión.



La película erótica 'Cincuenta sombras más ocuras' se llevó dos Razzie: la de peor secuela y de la peor actriz de reparto para Kim Basinger. En la categoría masculina, Tom Cruise se llevó el galardón de peor actor por 'The Mummy', mientras que Tyler Perry se alzó con el premio en la categoría femenina por su papel de dragqueen ('Boo 2! A Madea Halloween').



El actor australiano Mel Gibson se hizo con el premio al peor actor de reparto por la comedia 'Daddy's Home 2', arrebatándole así la distinción a Javier Bardem, a la que optaba por dos películas: 'Mother' y 'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'.



En tanto, la película de acción 'Transformers: The Last Knight', que optaba a nueve de estos premios, salió indemne, sin ningún Razzie.



Y emulando a los Oscar, cuando se recuerda con un video a los artistas fallecidos, los organizadores de los Razzie mostraron fotos de Harvey Weinstein, Woody Allen, Kevin Spacey y otros hombres del mundo del entretenimiento que han sido acusados de abusos sexuales.



"Lo sentimos, pero no les vamos a echar de menos", se dijo al final del montaje. Los premios Golden Raspberry (frambuesa de oro), más conocidos como Razzie, fueron creados en 1980 por el cineasta John Wilson.



Según datos de la organización, más de un millón de miembros en Estados Unidos y en otros 26 países países configuraron el palmarés con sus votos.

